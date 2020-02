Drømmedebut: 8-0!

Se også: Pernille Blume afslører ny kæreste

8-0.

Sådan lød resultatet af lørdagens pokalopgør mellem Malmø FF og Syrianska fra Division 1 - tredjebedste svenske række.

Opgøret var Jon Dal Tomassons første betydningsfulde kamp i spidsen for Malmø FF, der tog de første tre point i gruppespillet i den svenske pokalturnering.

Den danske cheftræner kunne se sit mandskab bringe sig i front efter bare seks minutter, da Marcus Andersson sendte hjemmeholdet foran med 1-0.

Herefter tog tingene fart, og ved pausen var Malmø FF foran med 3-0.

I anden halvleg var scenariet det samme. Malmø FF var ganske enkelt et stærkere mandskab, og kampen sluttede derfor med en storsejr på 8-0.

Tomasson og Malmø FF står overfor et vigtigt opgør i Europa League i næste uge, hvor holdet skal spille den første kamp i 1/16-finalerne mod Wolfsburg på udebane.

Smakstart på säsongen 2020!



Vi besegrar Syrianska FC med 8–0 i Svenska Cupen. pic.twitter.com/yBdB8eAllb — Malmö FF (@Malmo_FF) February 15, 2020

Den danske cheftræner havde valgt at give Ahmedhodzic chancen i startopstilling i lørdagens opgør. Den 20-årige forsvarsspiller skiftede i sommer til Hobro på en lejeaftale fra den svenske klub, som i januar-transfervinduet har hentet ham tilbage. Ahmedhodzic nåede at spille 19 kampe i 3F Superligaen for Hobro og scorede et enkelt mål.

Malmø FFs startopstilling til lørdagens pokalopgør:

Dahlin - Larsson - Bengtsson - Ahmedhodzic - Safari - Bachirou - Lewicki - Traustason - Nalic - Antonsson - Molins.

