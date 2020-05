Drømmer stort om Zlatan: - Chancen er der

I Hammarby mener sportschef Jesoper Jansson, at der er en mulighed for, at Zlatan Ibrahimovic senere på året vælger at tørne ud for Stockholm-klubben

I Hammarby drømmer de om Zlatan Ibrahimovic.

Den 38-årige svenske superstjerne købte sig sidste år ind i Stockholm-klubben, og alle med Hammarby-sympatier håber, at de får Zlatan at se på banen.

I starten virkede det bare som en fjern drøm, men nu tør de ligefrem tro på, at den kan blive virkelighed.

Selv sportschef Jesper Jansson taler nu om muligheden for, at Zlatan Ibrahimovic tørner ud for 'Bajen'.

- Chancen findes nok. Det tror jeg, Jansson i et interview med Expressen.

Zlatan Ibrahimovic har under coronakrisen trænet med i klubben, der har danskerne Mads Fenger, David Ousted og Jeppe Andersen i truppen.

Zlatan Ibrahimiovic har med sin indstilling imponeret alle i Hammarby. Foto: Philip O'Connor/Ritzau Scanpix

Ibrahimovic deltog blandt andet i en intern træningskamp, og i de svenske medier bliver det flittigt diskuteret, om angriberen mon kunne finde på at vende tilbage og spille sin sidste tid i Sverige.

- Det er bare Zlatan selv, som ved det. Han har ikke sagt noget, og det er ikke sådan, at jeg behøver at fortælle ham, at vi vil have ham, siger Jesper Jansson til Expressen.

Zlatan Ibrahimovic er vendt tilbage til Italien, hvor han har kontrakt med Milan nogle måneder endnu.

Han kommenterede over for DPlay sin fremtid efter den interne Hammarby-kamp:

- Jeg har kontrakt med Milan. Vi får se, hvordan det afsluttes der - om det afsluttes. Jeg vil spille fodbold, så længe jeg kan.

- Man ved aldrig, hvad der sker. Jeg vil kunne præstere og bidrage med noget. Skal man tilhøre et hold, skal man kunne levere noget. Vi må se, hvad der sker.

Da Zlatan Ibrahimovic købte sig ind i Hammarby, reagerede nogle Malmø-fans meget voldsomt og udsatte gentagne gange Zlatan-statuen i den skånske by for hærværk. Foto: Finn Frandsen

Zlatan Ibrahimovics beslutning om at købe sig ind i Hammarby skabte stor furore i Skåne.

Han er en Malmø-dreng, og derfor kunne Malmø-tilhængerne hverken forstå eller tilgive den karismatiske superstjerne.

Hans statue i byen blev gentagne gange udsat for hærværk og er nu helt fjernet.

Allsvenkan håber at komme i gang midt i juni, men Zlatan Ibrahimovic vil i givet fald tidligst være aktuel i løbet af efteråret, når aftalen med Milan er udløbet.

