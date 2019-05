Dummer sig: I byen før kamp

Tidligere OB-angriber Marcus Pedersen er skadet lige for tiden, men selv om nordmanden sidder ude, forventer hans klub, Strømsgodset, at han overholder de regler, der også gælder for resten af truppen.

Det handler blandt andet om, at man ikke går i byen dagen inden en kamp, og ifølge Drammens Tidende har Marcus Pedersen forbrudt sig mod netop det.

Angriberen har derfor været indkaldt til et møde i Strømsgodset, hvor han formentlig har skullet forklare sig i forhold til byturen, der var få timer før opgøret mod Kristiansund BK. Et opgør, Kristiansund BK i øvrigt endte med at vinde.

- Marcus Pedersen har været involveret i en uønsket hændelse, som ikke er i tråd med klubbens værdier og det, vi ønsker at stå for som klub, siger daglige leder Dag Lindseth Andersen til Drammens Tidende.

Klubben vil ikke bekræfte, at der var tale om en bytur.

- Vi ser alvorligt på det. Derfor har vi håndteret det, som vi har gjort, og indkaldt Marcus til møde. Både vi og Marcus ser alvorligt på det, siger Dag Lindseth Andersen til VG.

Klubbens daglige leder vil ikke fortælle, hvilken straf den 28-årige nordmand har fået, og Marcus Pedersen ønsker ikke at kommentere på historien.

Angriberen har spillet i Strømsgodset siden 2015 - han spillede også for klubben fra 2009 til 2010, inden han blev solgt til hollandske Vitesse. I 2012/2013-sæsonen blev han udlejet til danske OB, hvor det blev til syv Superliga-kasser i 24 kampe.

Pedersen har ni landskampe for Norge på cv'et.

