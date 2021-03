Dyre rødvine bag Bendtner-skift

I disse dage er det fire år siden, at Nicklas Bendtner forlod Nottingham Forest og sensationelt skiftede til norske Rosenborg.

Det blev til to og en halv sæson i Trondheim for den danske angriber, men de husker ham stadig i Norge.

Senest er det daværende Rosenborg-træner Kåre Ingebrigtsen, der fortæller detaljeret, hvordan det hele kom i stand.

- Vi fik et møde på et kontor i centrum af København, og så talte vi med en agent, og så kom der endnu en agent, og så fik vi lov at møde Nicklas og lagde vores tanker frem, siger Ingebrigtsen i VG-programmet Silly Season.

- Nicklas er en fantastisk fyr, og vi brugte en time, og det gik godt. Så spurgte vi ham tilfældigt, om han kendte et godt sted at spise og få en flaske god rødvin. Så foreslog han et sted, og jeg og Stig-Inge (sportschefen Bjørnebye) tog derhen, og senere kom Nicklas og agenten ind ad døren, og der følte vi, at det her kan faktisk lykkes.

- Så sad vi dér til ud på aftenen, og jeg mener at huske, at vi var meget enige til sidst. Nicklas tog jo rødvinen til nye højder, og de var inde i et skab for at hente dem. Det var en hyggelig aften. Det var ikke mig, der betalte vinen, så havde det været et halvt glas til hver, griner Ingebrigtsen.

Det var anderledes kulisser for danskeren, da han kom til Lerkendal i Trondheim. Foto: Tariq Mikkel Khan

Bendtner blev topscorer i sin første sæson. Foto: Lars Poulsen

I den første sæson blev Bendtner liga-topscorer med 19 mål, Rosenborg vandt mesterskabet og slog Ajax ud på vej til Europa League-gruppespillet.

Kort før VM 2018 blev Bendtner skadet, og så kom han ikke med i VM-truppen, og kort efter blev Kåre Ingebrigtsen fyret i Rosenborg, og det følgende år under Eirik Horneland var ikke godt for Bendtner i Rosenborg.

- Det var uheldigt både for os og Nicklas. Da jeg var der, så var Nicklas helt fantastisk.

- Målet var, at vi skulle have ham med i den VM-trup. Det var hele planen og hele oplægget. Og det røg i sidste ligakamp og ellers var der klubber, der stod klar til at købe, så det hele gik i stykker på sidste meter, og derefter var det svært for Nicklas at motivere sig for at være her længere, siger Ingebrigtsen.

- London er større, og København er større, og vi vidste, at vi havde ham på lånt tid. Det var vanskeligt, når VM missede. Men der har vel ikke været en spiller i Eliteserien, der har været bedre, siger Ingebrigtsen.

Kåre Ingebrigtsen har siden været træner i både belgiske Oostende og cypriotiske APOEL, mens han i dag står i spidsen for Brann.

Nicklas Bendtner skiftede i efteråret 2019 til FC København, men kontrakten blev ikke forlænget og i 2020 var oldboys-fodbold for Tårnby FF det eneste for den nu 33-årige dansker, der nu går efter at blive træner.

