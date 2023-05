Efter chok-melding: - Jeg er glad for at han lever

- Vi var alle bekymrende, men det vigtigste er, at han er under opsyn og får hjælp, siger Malmös træner, Henrik Rydström, efter Anders Christensen har fået en pacemaker

Den svenske traditionsklub Malmö FF er ramt af et stort chok.

Klubbens danske stjernespiller Anders Christiansen fik det i sidste uge dårligt under træningen. Han blev ramt af svimmelhed og kvalme og måtte derfor hastes til hospitalet.

Undersøgelserne viste, at han skulle have en pacemaker, en såkaldt ICD-enhed, indopereret. Det betyder, at han er ude af spillet resten af året for den svenske storklub.

Det er præcis samme enhed, som Christian Eriksen fik indopereret for snart to år siden.

- Jeg er glad for, at han lever, siger Malmös cheftræner, Henrik Rydström, til Aftonbladet efter et par voldsomme dage i det sydsvenske.

Han uddyber:

- Vi var alle bekymrede. Det vigtigste er, at han er under opsyn og får hjælp. Vi er i kontakt med ham hele tiden. Uanset om han spiller eller ej, vil han være en vigtig del af vores hold, siger han til det svenske medie.

Cheftræneren har været meget præget af den oplevelse, som hele truppen har gennemlevet de senere dage.

Anders Christiansen har fået en pacemaker, en såkaldt ICD-enhed. Det betyder, at han er ude af spillet resten af året. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

- Det er en forbandet barsk besked. Han er en vigtig spiller for os, men det vigtigste er, at han kan leve videre.

- Truppen kender til det, men alt er meget nyt for os. Vi forsøger at give hans holdkammerater så megen information, som vi kan.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at vi ikke er påvirkede af det, der er sket med Anders. For han er et utroligt menneske. Han er vores anfører og har stået i spidsen for det her hold i flere år, forklarer Henrik Rydström.

Cheftræneren erkender, at der nu venter en svær og krævende proces med at bringe spillertruppen videre, så der igen kan spilles om point på grønsværen.

- Ingen ved, hvordan spillerne reagerer, men det vigtigste er, at vi taler med hinanden om det. Og vi holder naturligvis også kontakt til Anders.

Anders Christiansen her i snak med Jon Dahl Tomasson, der i flere sæsoner var cheftræner i Malmö FF.

- Det bliver meget svært at afløse Anders i resten af sæsonen. Ikke mindst når vi tager i betragtning, hvilken person og spiller han er. Lige nu ved jeg ikke, hvad vi gør. Vi skal lige lande i det her først, uddyber Henrik Rydström, der ikke har kendt den 32-årige dansker så længe.

- Jeg har kun kendt ham i fem-seks måneder. Jeg var meget bekymret, da det skete. Nu er jeg rolig, fordi han har fået hjælp. Jeg er meget glad for, at han er i live og kan komme videre.

- Men vi ved alle, hvor meget han brænder for at spille fodbold og hjælpe Malmö FF. Det gør mig lidt ked af, at det kan han ikke resten af året, pointerer Henrik Rydström over for Aftonbladet.

Anders Christiansen er anfører og en central nøglefigur i Malmö FF. Nu er han ude af spillet resten af året, fordi han har fået en pacemaker. Foto: Anders Bjurö/Ritzau Scanpix

Malmø FF har fået en fin start på sæsonen, hvor de ligger nummer to á point med Elfsborg, der fører Allsvenskan. Sportsligt er det et stort slag at undvære Anders Christiansen resten af året.

Anders Christiansen har spillet i Malmö FF siden 2018.

