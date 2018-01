Efter Jakob Michelsen-fyring: Assistenten får jobbet

Når en cheftræner bliver fyret, ser man ofte, at assistenttræneren ryger samme vej. Det skete imidlertid ikke i Hammarby, da den svenske klub i sidste uge sparkede Jakob Michelsen ud af vagten, og det var der en ganske god grund til.

Jakob Michelsens assistent, Stefan Billborn, er således ny cheftræner i Hammarby. Det bekræfter klubben på et pressemøde onsdag eftermiddag.

Navne som Olof Mellberg og Alexander Axén har været rygtet som afløser for Jakob Michelsen, men i sidste ende valgte Hammarby altså at rekruttere internt. Stefan Billborn har været i Hammarby siden 2015 - først som chef for klubbens akademi og det seneste års tid som assistent for Jakob Michelsen.

Nu står han med hovedansvaret i Hammarby, der i den forgangne sæson sluttede på niendepladsen i Allsvenskan - det var klubbens bedste placering i ni år.

