Efter Jon Dahl-rygter: Nu indkalder de pressen

Den svenske storklub Malmö FF indkalder til pressemøde søndag klokken 12.

Det skriver klubben på sin hjemmeside, hvor det ikke fremgår, hvad temaet for pressemødet er.

Klubben er dog på jagt efter en ny træner, og assistenten for det danske landshold, Jon Dahl Tomasson er umiddelbart det varmeste bud på en ny cheftræner i Malmö FF.

Svenske Kvällsposten skrev for få dage siden, at Jon Dahl Tomasson er blandt topkandidaterne til jobbet, som alt andet lige må betragtes som et skridt op i forhold til at være assistenttræner for det danske landshold.

Uwe Rösler blev højst overraskende fyret kort efter klubbens triumf i Parken, hvor de slog FC København og dermed sikrede sig førstepladsen i Europa League-gruppen og henviste danskerne til andenpladsen.

I Allsvenskan, der følger kalenderåret, blev Malmö FF nummer to i en historisk tæt topstrid i den bedste svenske række.

Det er uvist, om Jon Dahl Tomasson kan fortsætte som assistent for Åge Hareide, hvis han senere i dag præsenteres som ny chef i Malmö FF.

I så fald vil det være den tidligere landsholdsbombers største job som træner. Han har tidligere været cheftræner i hollandske Excelsior og Roda samt assistent i Vitesse.

Jon Dahl Tomassons kontrakt med DBU udløber efter EM-slutrunden til sommer, og det har længe været officielt, at kontrakten ikke bliver fornyet. I stedet overtager Morten Wieghorst hans job som assistent, mens Kasper Hjulmand overtager Åge Hareides landstrænerjob.

