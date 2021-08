Efter sex-skandale: Nu står spillerne frem

’Vi beklager, at vi udviste dårlig dømmekraft ved at samles på Brann Stadion natten til tirsdag, 10. august. Vi har fuld forståelse for, at dette har skabt reaktioner, og vi beklager overfor alle, som er glade for Brann og norsk fodbold. Samtidig er det vigtigt for os at præcisere, at vi ikke kan genkende os selv i mange af de beskrivelser i medierne og rygter på sociale medier som verserer om samlingen på Brann Stadion’.

Sådan skriver ni af de implicerede spillere, der for to uger siden holdt efterfest på stadion, i et åbent brev, som netop er blevet offentliggjort på klubbens hjemmeside. Et brev, som de for flere siden blev opfordret til at skrive af Brann-træner Eirik Horneland.

Skandalen, der forleden fik den danske målmand Mikkel Andersen til at forlade klubben, opstod, da 12 af klubbens spillere natten til 10. august holdt fest på klubbens stadion uden klubbens vidende.

Flere kvinder deltog i den efterfølgende fest på stadion, hvor det hele løb løbsk. Der blev angiveligt dyrket sex i omklædningsrummet, og politiet efterforsker et muligt seksuelt overgreb.

’Vi ønsker at være tydelige på, at vi tager fuldstændig afstand fra narkotikabrug. Vi drak alkohol, men ingen andre rusmidler blev os bekendt indtaget på Brann Stadion’ hedder det videre i det åbne brev.

Anfører Daniel A. Pedersen er medunderskriver af det åbne brev. Foto: Gregers Tycho

Det er underskrevet af holdets danske anfører Daniel Pedersen og af medspillerne Sivert Heltne Nilsen, Markus Olsen Pettersen, Mathias Rasmussen, David Møller Wolfe, Ole Martin Kolskogen, Thomas Grøgaard, Eirik Holmen Johansen og Lars Krogh Gerson.

De samme ni spillere har fået skriftlige advarsler af Brann-ledelsen.

’Der har været stillet krav om, at vi står frem med vore historier fra festen. Dette gjorde vi tidligt overfor vores arbejdsgiver. Nu er dette blevet en personalesag, og derfor ønsker vi ikke at kommentere dette nærmere. Vi beder om forståelse for det’, skriver spillerne.

Erik Horneland vil kommentere sagen efter træningen tirsdag, skriver Verdens Gang, mens klubbens daglige leder Vibeke Johannesen i en sms til avisen roser spillerne for at stå frem.

Kristoffer Barmen og Vegard Forren er ligesom Mikkel Andersen fortid i Bergen-klubben, som lige nu indtager sidstepladsen i Eliteserien.