Efter tumult foran bar: - Undskyld til alle

Andreas Granqvist måtte give en undskyldning efter at være endt i tumult under en bytur i Helsingborg

Den tidligere svenske landsholdsanfører Andreas Granqvist har været ude at give en offentlig undskyldning, efter at han sammen med sit selskab i weekenden kom op og toppes med en dørvagt ude foran en bar i Helsingborg.

En video, som den svenske avis Expressen har fået fat i, viser den 36-årige tidligere fodboldspiller og nuværende sportsdirektør i Helsingborgs IF blive holdt tilbage foran indgangen, imens at han råber truende:

- Rør mig en fucking gang til.

Granqvist skulle ifølge den svenske avis sammen med sit selskab gerne ville ind på baren klokken halv to natten til søndag. Her fortæller et vidne, at de blev nægtet adgang til beværtningen.

Efter, at en i selskabet forsøgte at snige sig ind på baren alligevel, endte det i heftige diskussioner og tumult, hvor den tidligere svenske landsholdsstjerne var nede at ligge på jorden på et tidspunkt.

Andreas Granqvist i aktion under en playoff-kamp mod Danmark i 2015. Foto: Gregers Tycho

- Er meget ked af det

Søndag udtalte Andreas Granqvist sig til Helsingborgs IF's hjemmeside om weekendens episode. Her lagde sportsdirektøren sig fladt ned og undskyldte for episoden.

- Jeg vil starte med at undskylde til alle. Jeg satte mig selv i en situation, som jeg ikke skulle have havnet i. (...) Jeg tager det fulde ansvar og er meget ked af, at jeg overhovedet havnede i den situation, siger Andreas Granqvist i klubbens udtalelse.

Klubdirektør i Helsingborg, Joel Sandborg, beklager til klubbens hjemmeside hændelsen og fortæller, at det ikke stemmer overens med klubbens værdier.

Andreas Granqvist indstillede sin karriere efter EM-slutrunden denne sommer. Den 36-årige svenske nåede at spille 88 landskampe for Sverige og score ni mål.