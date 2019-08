Efter verbale tilsvininger: Henke går i vrede

Bare to måneder i spidsen for Helsingborgs IF blev det til for den svenske landsholdslegende Henrik 'Henke' Larsson i den her omgang.

Den tidligere topangriber har nemlig valgt at sige sit job op, efter han er blevet blevet udsat for diverse verbale tilsvininger.

Det skriver oprykkerklubben på sin hjemmeside, hvor det fremgår, at 'Henke' har følt, at situationen blev uholdbar.

- Det er ekstremt kedeligt, at det ender sådan her. Vi kommer til at se seriøst på de verbale tilråb, og vi kommer til bunds i det. Alle, der arbejder i Helsingborgs IF, har altid ønsket det bedste for klubben. Opgaven for Henrik var at holde klubben i Allsvenskan, og da han tog over, lå vi til kvalifikationsplads om nedrykning. Nu ligger vi nummer 12 med to point ned til den kvalifikationsplads. Så han har udført sit arbejde, lyder det fra formand Krister Azelius.

Foto: Lars Poulsen

Det var anden gang, at Henrik 'Henke' Larsson var i spidsen for klubben, efter han fra starten af 2015 til slutningen af 2016 også stod i spidsen for klubben, der blandt andre har Anders Lindegaard, Anders Randrup og Tobias Mikkelsen i truppen.

'Henke' har udover HIF stået i spidsen for Falkenbergs og Landskrona.

Se også: Afslører lusk ved gammel Bille-transfer: 'Det er KUN for dine øjne'

Problemet Eriksen: - Han skal være fair