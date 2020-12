Eftertragtet Ståle: Tilbud fra Kina

10. oktober blev Ståle Solbakken fyret i FC København og 3. december blev han ansat som ny norsk landstræner, men derimellem var der stor interesse for ham - blandt andet fra en klub i en helt anden verdensdel.

- En agent fra Kroatien ringede angående en kinesisk klub, siger Solbakken i podcasten B-laget, som TV2 Norge står bag.

- Det var efter, jeg blev sparket i København. Så bliver det sådan, at man går ind og tjekker op på klubben. Jeg gik ind på Wyscout og så hvor mange udenlandske spillere, der var i ligaen.

- Der er nogle gode spillere på flere hold i Kina. Men for mig var det ikke relevant. Det var at kaste sig ind i et nyt risikoprojekt, siger Solbakken i podcasten.

Helt i Kina havde de lyst til at ansætte Ståle Solbakken. Foto: Jens Dresling/Polfoto

52-årige Ståle Solbakken har mellem sine to periode som FCK-træner også været manager i Wolverhampton og FC Köln, mens han indledte trænerkarrieren hjemme i norske HamKam.

