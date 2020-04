Ekspert: Zlatan klar til krig med Malmø

Den tidligere træner Alexander Axén tror, at Zlatan Ibrahimovic vælger at trække i Hammarby-trøjen efter den hårde behandling, som han har fået af Malmø-tilhængerne

Zlatan Ibrahimovic kommer til at slutte karrieren i Stockholm-klubben Hammarby.

Sådan lyder spådommen fra Discovery-eksperten Alexander Axén, der har en fortid som træner i Allsvenskan.

Zlatan Ibrahimovic investerede i efteråret i Hammarby, og selvom han har afvist, at han kommer til at bidrage på banen i hovedstadsklubben, har Axén en anden fornemmelse.

- Det er en følelse, jeg har fået - særligt fordi Malmø er gået så hårdt til ham, siger Axén ifølge Sportbladet i Dplay-udsendelsen 'Uppsnak Allsvenskan'.

Den bedste svenske fodboldrække skulle være sparket i gang i denne weekend, men selvom Sverige ikke ligefrem er lukket ned som følge af corona, har man dog valgt at udsætte ligastarten.

Zlatan Ibrahimovic har en aftale med Milan, der gælder sæsonen ud. Intet tyder på, at den bliver forlænget, og derfor tror Axén, at Zlatan kunne vende hjem til Sverige og afslutte en glorværdig karriere i Hammarby-trøjen.

I Malmø blev han lagt for had, da han gik ind i Stockholm-klubben.

Hans statue i den skånske by blev vandaliseret, og det er en den voldsomme reaktion i Malmø, der får Axén til at tro på, at 38-årige Zlatan Ibrahimovic kunne finde på at tørne ud for Hammarby:

- Det er min fornemmelse, at han ikke havde tænkt sig at spille, men nu har han fået vand på sin mølle og tænker, at 'okay, vil I have krig med mig, så kører vi'. Det er lidt den fornemmelse, jeg sidder med.

Hammarby er som flere andre klubber i knæ som følge af coroanakrisen.

Klubben, der har danskerne David Ousted, Mads Fenger og Jeppe Andersen i truppen, har korttidspermitteret spillere og ledere omkring førsteholdet.

Spillerne er desuden gået med til at afstå cirka halvdelen af deres løn frem til sommer.

Pengene får de dog efter planen tilbage senere på året, når fodbolden ruller, og der igen kommer kroner i klubkassen.

