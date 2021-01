Får den kolde skulder

Onsdag kom det frem, at den danske forsvarsspiller Bjørn Paulsen var på blokken hos Jon Dahl Tomasson i svenske Malmö FF.

Fredag kommenterer spilleren så selv rygterne. Det gør han i det svenske medie Fotbolldirekt.se, og her er beskeden til dansker-klubben klar.

- Det er altid smigrende og dejligt med interesse, men med al respekt, så må jeg sige, at det kun er Hammarby, der tæller, siger Bjørn Paulsen, der tidligere har gjort sig i netop Hammarby.

Her blev han hentet til for fire år siden, da Jakob Michelsen var træner. Men siden januar 2019 har han været på kontrakt i tyske Ingolstadt. Kontrakten med klubben i Audi-byen udløber dog til sommer, og derfor kan klubber frit kontakte ham.

Selvom Hammarby solgte Bjørn Paulsen til tysk fodbold for et par år siden, så har klubbens sportschef Jesper Jansson tidligere ikke lagt skjul på, at man gerne så danskeren vende tilbage efter sit Tysklands-eventyr, skriver Fotbolldirekt.se.

Men ved årsskiftet bød Malmö FF sig ind i kampen om den danske forsvarsspiller, da der i den skånske klub er stor tvivl om fremtiden for Anel Ahmedhodzic og Rasmus Bengtsson.

Bjørn Paulsen er smigret, men takker nej. Foto: Ritzau Scanpix/Tobias Nicolai

Bjørn Paulsen ønsker ikke at kommenterer interessen fra Malmö FF andet end at han er smigret. Men han slår fast, at der for ham kun er en klub i Sverige.

- Ja, det er kun Hammarby, jeg ser som en mulighed i Sverige. Det må jeg sige. Jeg havde en fantastisk tid der, det havde hele familien. Det er gode minder, der heller ikke lægger skjul på, at han håber Hammarby kommer på banen.

- Hammarby ved alt det her. Hammarby ved, hvordan jeg har det, så bolden ligge hos dem nu.

Bjørn Paulsen har spillet 65 kampe for klubben, og i disse har han lavet 13 mål og ni assist.