Får dødstrusler: Raser over tv-eksperter

Hverdagen har langt fra været den samme for AaFK-spilleren Niklas Castro, efter han angiveligt filmede og fik et straffespark i en kamp mod Start for to serie-runder siden.

Efter episoden har den norske spiller modtaget flere beskeder med dødstrusler, og han har derfor langt fra haft det godt.

Det fortæller han til VG.

- Jeg vil bare gerne have, at det er slut. Det har været svært for min familie. Det er okay, at de går efter mig, men ikke nogen andre. Det er mig, det handler om. Folk har sagt, at de vil dræbe mig, og det ene og det andet. Det er ikke så sjovt, siger den 24-årige til VG.

Episoden har fået massiv omtale på sociale medier, hvor både eksperter, modstandere og andre spillere går hårdt efter spilleren og kalder episoden for 'pinlig'.

- Jeg prøver ikke at læse så meget om det, så det går bedre med mig nu, fortæller Niklas Castro.

Raser over eksperter

Den har heller ikke fået for lidt, når episoden er blevet omtalt af fodboldeksperter og medier, og det gør ikke situationen nemmere, mener AaFK-træneren, Lars Bohinen.

- Den måde, der bliver talt om det i tv-studierne rundt omkring, er helt hovedrystende. De puster det op til at være det ene og det andet. Man må have lidt perspektiv på tingene, fortæller AaFK-træneren.

Foto: VG/Øyvind Nordahl Næss

For træneren er det vigtigste lige nu ikke, hvorvidt Castro filmede episoden eller ej. I stedet ønsker han fokus på, hvordan episoden blev omtalt i studierne.

- Der er ingen, der ønsker, at der bliver snydt i sport. Det er ikke det, jeg prøver at sige. Det handler om proportionerne i forhold til det, der sker. Både Niklas, klubben og Niklas familie har fået alt for meget, og det starter egentlig med det, man tror skal være saglige, ordentlige steder som et studie i Oslo, siger han.

De gør bare deres arbejde

Eurosports sportsdirektør i Discovery Norway, Morten Johannessen, er enig i, at truslerne mod spilleren på ingen måde er i orden. Han er dog ikke enig i, at studiernes dækning af episoden har været medvirkende til, at de er kommet.

- Vores eksperter har været klare omkring, hvad de mener om episoden. Ja, de er ganske tydelige og hårde, når de udtaler sig. Men jeg har svært ved at se, at der er blevet sagt noget, som ikke er redaktionelt forsvarligt, eller at vi har opfordret til ulydighed på nogen som helst måde.

- Vi tager fuldstændig afstand fra truslerne, der er kommet mod Castro, men det er urimeligt at skyde skylden på os. Vores eksperter gør ikke andet end deres arbejde. Det håber jeg, at Bohinen forstår, fortæller Johannessen.

