Får én kamp: Tidligere FCK-legende gør comeback

Han har spillet VM, scoret masser af mål for Sverige og udenlandske klubber, og i Danmark er han kendt for sin tid i FC København, hvor han blandt andet scorede i Champions League-gruppespillet mod Manchester United, hvor FCK meget overraskende besejrede Manchester United i Parken i 2006.

Marcus Allbäck er et stort navn i svensk fodbold, der efter han overståede sin egen karriere har bevæget sig over i trænergerningen. Blandt andet som assistent for landsholdet.

Og nu vender legenden faktisk tilbage på banen.

Det er den lille klub Järpens IF fra Division 4 i Sverige - det er den sjettebedste række - der har lokket Marcus Allbäck i aktion midt i juni. Det fortæller den tidligere angriber til Östersundsposten.

Allbäck skal ud over en enkelt kamp også træne med ungdomsholdet i klubben og holde en tale. Der vil også være et velgørenhedsarrangement, og det hele tjener altså et større formål.

- De arbejder godt med fodbolden i den lille by, og jeg syntes, det lød meget spændende. De arbejder meget med integration i fodbold som et værktøj, hvilket jeg synes er helt fantastisk godt.

- Så i den gode sags tjeneste tænkte jeg, at det er en god idé. Så det er godt for mig at begynde at spille igen - det er jo noget tid siden, siger angriberen.

Marcus Allbäck stoppede sin aktive karriere i 2011.

I Superligaen nåede den nu 45-årige angriber at score 35 gange i 89 kampe - han spillede fire af kampene for Lyngby og har ligeledes været på kontrakt i Aston Villa og Hansa Rostock.

Angriberen spillede 74 landskampe for Sverige.

