Får kæmpe karantæne: Spillede på modstanderne til at score

En spiller har spillet på, at modstanderholdet scorede det første mål, så nu venter en lang karantæne

Svensk fodbold er ramt af en kæmpe skandale.

Det svenske fodboldforbund kan torsdag fortælle, at man har tildelt en spiller en karantæne på ni måneder gældende fra 1. januar 2018 på grund af ulovlig betting.

Det er uvist, hvilken division spilleren kommer fra, men spilleren spillede på en kamp, som han selv deltog i.

- Væddemålet gik ud på, at modstanderholdet skulle lave det første mål, skriver det svenske disciplinærudvalg ifølge Aftonbladet.

- Karantænen indebærer, at spilleren ikke må deltage i nogen form for idræt i noget specialforbund under Riksidrottsförbundet. Karantænen omfatter træning, konkurrence og opvisning, lyder det.

Det ulovlige væddemål har fundet sted i en kamp i sommeren 2017, og siden har det det svenske fodboldforbund optrevlet forbrydelsen, og i december er beslutningen blevet taget.

Det er første gang, at svensk fodbold rammes af en sådan sag.

Pengene flyder i spil på fodbold. Foto: Henning Hjorth

I Danmark har Carsten Hemmingsen sidste år indrømmet, at han spillede på Middelfarts kampe i 2. division, mens han var træner for holdet.

Tilbage i december 2015 indrømmede fem tyskere desuden, at de havde betalt en FC Vestsjælland-spiller penge for at påvirke udfaldet af Superliga-kampene FC Vestsjælland-Esbjerg 1-4 (1. november 2014) og FC København-FC Vestsjælland 2-0 (22. februar 2015).

I 2011 var også Kim Aabech indblandet i en spilhistorie. Lyngby-spilleren havde indleveret en kupon for en anden, men kuponen gik på, at hans hold skulle tabe til FCK.

OPDATERET:

Senere er det kommet frem, at den svenske spiller, der har spillet på modstanderne til at score, er en U19-spiller fra klubben Syrianska FC.

