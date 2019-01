Fadæse afværget: Her er Bendtners nye træner

Det syntes helt godnat, da Eirik Horneland mandag forestod træningen i FK Haugesund.

Cheftræneren var så godt som ansat af Rosenborg, og derfor var det helt tosset, at Haugesund nu var trukket i land og tvang ham til at fortsætte arbejdet i Eliteserieklubben.

Men det blev ved den ene træning mandag, for nu er Rosenborg og Haugesund endelig blevet enige, så Horneland kan skifte fra sidste sæsons nummer fire til mesterklubben fra Trondhjem.

Det var Haugesund, der sent mandag kunne meddele på sin hjemmeside, at forhandlingerne er lykkedes, så Horneland og assistenten Karl Oskar Emberland frit kan skifte til Rosenborg.

- Parterne er glade for, at sagen er løst og ønsker Eirik og Karl Oskar held og lykke med de nye udfordringer i Trondhjem, skriver Haugesund.

- Dejligt at få det overstået. Lad os tage resten i morgen. Jeg trænger til at sunde mig lidt, skriver Horneland i en sms til Adresseavisen og siger mellem linjerne, at det bestemt ikke har været noget let forløb.

Sådan virkede det egentlig til at begynde med, da Rosenborg fredag meddelte, at man hentede duoen i Haugesund. Der blev indkaldt til pressemøde, og alt syntes i den skønneste orden.

Den gamle kontrakt gjaldt pludselig

Men Haugesund stillede sig på bagben, for den treårskontrakt, Horneland og Rosenborg var overbeviste om gjaldt mellem træneren og Haugesund, havde Haugesund imidlertid annulleret, og derfor mente man, at den forrige kontrakt, der gjaldt til 30. november i år, fortsat bandt ham til klubben.

Stor forvirring i norsk fodbold.

Pressemøde og kontraktunderskrivelse blev aflyst - eller udsat skulle det vise sig.

For nye forhandlinger begyndte i weekenden, og det var dem, man omsider fik gjort færdige sent mandag, så Horneland og hans assistent kunne tage afsked med truppen i Haugesund - og drage til Trondhjem.

Og så tager vi lige Hornelands sms til Adresseavisen igen: - Dejligt at få det overstået. Lad os tage resten i morgen. Jeg trænger til at sunde mig lidt, skrev han.

Fair nok.

Rosenborg og Haugesund-duoen er blevet enige om en toårig kontrakt.

Danskerklubben har været uden permanent cheftræner, siden mestertræneren Kåre Ingebrigtsen blev fyret i sommer. Hollandske Rini Coolen har siden stået i spidsen for holdet, men en permanent aftale med ham kom aldrig på tale.

Se også: Indrømmer grusom forbrydelse: Træner sexmisbrugte unge piger

Se også: Dansk landsholdsspiller klar for Bayern München

Se også: Dansk komet har bombet løs: Scorer dugfrisk Premier League-kontrakt

Det handlede ikke om penge: Derfor glippede Hjulmands drømmeskifte