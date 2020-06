Færdig - går selv

Eirik Horneland stopper som træner for den norske fodboldklub Rosenborg efter en skuffende start på sæsonen.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

- Efter en blytung start på årets sæson med manglende præstationer og resultater er det naturligt, at jeg som den øverste sportslige ansvarlige i RBK må tage ansvaret for manglende sportslig fremgang, siger Horneland, der stopper med omgående virkning.

Torsdag aften tabte Rosenborg 2-3 på hjemmebane til Bodø/Glimt efter at have været foran 2-1. Det var på et efterfølgende møde mellem træneren og repræsentanter for klubben, at beslutningen blev truffet.

Eirik Horneland ville efter nederlaget ikke udtale sig til medierne. Heller ikke Eurosport, der har senderettighederne til Eliteserien, kunne slå et ord af træneren, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Eirik Horneland fik kun en fuld sæson som træner for den norske topklub Rosenborg. Torsdag sluttede samarbejdet efter et nederlag på hjemmebane til Bodø/Glimt. Her ses Horneland (i midten) sammen med Åge Hareide (til venstre) og Rosenborgs sportsdirektør, Mikael Dorsin (til højre), før en kamp ude mod Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/Ritzau Scanpix

Rosenborg har efter tre runder i Eliteserien kun opnået et point.

Klubben fra det nordlige Norge har domineret den hjemlige liga i årtier og er rekordholder med 26 mesterskaber.

Eirik Horneland tiltrådte som træner i 2019, efter at han med succes havde stået i spidsen for Haugesund.

På det tidspunkt var Nicklas Bendtner fortsat i klubben, men den danske angriber fik ikke mange kampe med Horneland som træner og skiftede i september 2019 til FC København på en kortvarig kontrakt.

Den første sæson under Horneland blev en skuffelse for Rosenborg, og efter den svage start på denne sæson er det slut for den 45-årige træner.

Bestyrelsesformand Ivar Koteng beklager hans afgang.

- Eirik er en hædersmand, og vi er kede af, at han ikke har haft succes i Rosenborg. Han har en stor arbejdskapacitet og har fremdeles meget at tilføre norsk fodbold, siger han.