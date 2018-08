Færdig i Holland: Dansker skifter til svensk klub

Kasper Larsen har stået uden klub siden hans kontrakt med den hollandske klub Groningen udløb ved udgangen af juni. Siden da har han holdt formen ved lige i sin tidligere klub OB, men det behøver han ikke længere.

Nu har han nemlig skrevet under på en tre-årig med Norrköping, der spiller i den bedste svenske række. Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

Efter at have fået småt med spilletid i sin sidste sæson i Holland, kan den 25-årige forsvarsspiller nu se frem til igen at gøre en forskel indenfor kridtstregerne. Og Norrköping er et hold, der ifølge Kasper Larsen selv passer godt til hans måde at spille på.

- Det føles godt at komme til IFK Norrköping, der er en god klub med en stolt historie, som desuden har været i toppen af Allsvenskan i flere sæsoner i træk. Jeg ser mig selv som en spillende midterforsvarer, og har senest spillet i Holland, hvor man spiller bolden meget langs jorden, præcis som i IFK Norrköping. Man er stærkest, når man har bolden.

Det er en traditionsrig klub, som Kasper Larsen fremover skal tørne ud for.IFK Norrköping har vundet det svenske mesterskab 13 gange, senest i 2015.

Kasper Larsen nåede at spille 77 kampe i Superligaen for OB, inden han i 2015 skiftede til Holland og Groningen. Her spillede han 47 kampen i Æresdivisionen, inden det nu fremover bliver i Allsvenskan, han skal slå sine folder.

