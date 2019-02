FCM-nigerianer bekræfter Rosenborg-skifte

Tidligere på dagen kunne tipsbladet.dk fortælle, at FC Midtjyllands Babajide David Akintola for resten af året 2019 skal udlejes til norske Rosenborg.

Den nyhed kombineres med, at Akintola, der ellers havde kontraktudløb 31. december 2019, forlænger sin kontrakt med FC Midtjylland med et ekstra år. Det gør altså, at han i resten af 2019 kan bære Rosenborg-trøjen. FC Midtjylland har dog sikret sig muligheden for at tilbagekalde nigerianeren fra lejeaftalen til sommer, forstår tipsbladet.dk.

Den historie er nu blevet bekræftet af hovedpersonen selv.

Det norske medie, VG, skriver, at spilleren har bekræftet, at han udlejes til Rosenborg for resten af året.

Samtidig melder Adresseavisen, at Akintola onsdag ankommer til Portugal, hvor han med det samme tilslutter sig klubbens træningslejr, der finder sted i Algarve.

Rosenborgs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye, ville dog ikke bekræfte aftalen, da han blev spurgt ind af netop Adresseavisen.

- Jeg har ingen kommentarer om dette, fortalte han.

I sidste sæson spillede offensivspilleren også under sin nu kommende cheftræner - Eirik Horneland, der i starten af 2019 blev ansat som ny cheftræner hos Rosenborg.

Akintola var nemlig udlejet hos Haugesund i sidste sæson, og her havde han et glimrende samarbejde med Horneland, skriver Adresseavisen.

Aftalen hænger ligeledes sammen med, at Rosenborg inden længe forventes at udleje Jonathan Levi til svenske Elfsborg, mener den svenske avis Aftonbladet at vide. Levi spiller samme position som Akintola.

