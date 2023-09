Fik tilbudt stjerne: - Vi tænkte os om i 30-35 sekunder

Engang imellem dukker der et godt tilbud op. Og så er det bare om at slå til - eller lade være.

Det kan den sportslige ledelse i IFK Göteborg skrive under på.

For i transfervinduets sidste åbne dag tikkede et tilbud ind. Den tidligere belgiske landsholdsspiller og Serie A-stjerne Radja Nainggolan var klar til at tørne ud for de tidligere Europa Cup-vindere.

Umiddelbart en spiller, klubben ikke havde kigget i retning af, da det efterhånden er et par sæsoner siden, at den nu 35-årige belgier for alvor spillede med, hvor det var sjovt.

Og i sidste ende var det også en enkelt beslutning, forklarer klubbens tekniske direktør, Ola Larsson, til Aftonbladet:

- Vi tænkte os om i 30-35 sekunder. Det var en nem beslutning. Jeg tror ikke, at det er de blå-hvide, Nainggolan har drømt om, når han vågner om morgenen, siger Ola Larsson, der altså endte med at takke nej til den tidligere Roma- og Inter-spiller.

Egentlig er der ikke så meget at indvende mod den beslutning. For Nainggolan har de senere år været mere kendt for at feste og skeje ud end for at spille fodbold. Men de fodboldmæssige kvaliteter er mærkbare, og derfor kunne IFK Göteborg sådan set have været interesseret.

- Det ville have været helt forkert strategisk at hente sådan en type. Han har en masse erfaring og har haft en god og fin karriere. Det er vigtigt at have sådanne typer på sit hold, men det var ikke det, vi var ude efter, forklarer Ola Larsson.

IFK Göteborg har tidligere overrasket ved at skrive kontrakt med store stjerner, der var i karrierens efterår. I 2021 skrev de kontrakt med den tidligere Napoli-stjerne Marek Hamsik, der på grund af skader kun er noteret for seks kampe i klubben.