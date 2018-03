Floppede i Brøndby - nu er han på vej videre

Den tidligere Brøndby-spiller Oke Akpoveta kan meget snart være fortid i Helsingborgs IF.

Nigerianeren scorede sidste år otte ligamål for den detroniserede storklub i Sveriges næstbedste række, og det gjorde ham til topscorer for Helsingborgs IF, men nu er han altså alligevel på vej væk.

Helsingborgs IF oplyser, at Oke Akpoveta træner med i norske Mjøndalen, der huserer i den næstbedste række. Hvis Akpoveta forlader Helsingborg, vil vejen til spilletid være noget kortere for Jesper Lange, der er på vej tilbage fra en lang skadespause.

Oke Akpoveta nåede at spille 20 Superliga-kampe for Brøndby IF uden at score.

