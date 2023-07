Fodboldagent bad om intimbilleder

En fodboldagent har anmodet mere end 20 fodboldspillere i svensk topfodbold om intime billeder.

Det skriver Fotbollskanalen/TV4 og Göteborgs-Posten.

Ifølge en række spillere har manden, der omtales som 'Snapchat-agenten' sendt billeder af sig selv, bedt om intime billeder, udvist stor interesse i kønsorganer og forlangt billeder af penisser som betaling for overgange.

Ifølge de norske nyhedsmedier Josimar og idrettspolitikk.no har agenten også opført sig lignende overfor norske spillere.

Ifølge de svenske medier følte spillerne sig tvunget til at gøre, som han forlangte.

- Har du et dick pic som betaling, har vedkommende spurgt en svensk spiller på Snapchat.

'Han er en dygtig agent'

En besked der kom kort efter, spilleren havde skrevet kontrakt med en ny klub.

En anden fortæller:

Annonce:

- Han er en dygtig agent, og jeg har set andre spillere udvikle sig med hans hjælp. Nu efterfølgende fortryder jeg, at jeg ikke forstod tidligere, at han udnyttede sin position overfor spillere.

Agenten afviser via sin advokat at have gjort noget forkert, og han påstår, at han er et offer for en smædekampagne.

TV2 Norge har været i kontakt med Yngve Haavik i det norske fodboldforbund.

Forbundet understreger dog, at da vedkommende ikke er registreret som agent, og han omtaler også sig selv som talentspejder, er det svært for dem at gøre noget.

- Så længe personen ikke er registreret eller har en anden rolle, der reguleres af NFF’s regler, er det svært for NFF at gøre noget i denne sag baseret på den information, vi har i dag, siger han.

Nøgen på en seng

Vedkommende har ifølge medierne flere personer, der er registreret som fodboldagenter, og som repræsenterer spillerne. Formelt set.

Heller ikke i Sverige er han registreret som agent.

Annonce:

Udtalelser fra spillere, der har været i kontakt med vedkommende, fortæller, at episoderne går helt tilbage til begyndelsen af årtusindet.

Hans opførsel beskrives som ’meget upassende’, ligesom flere spillere fortæller, at de har haft det dårligt i tiden efter.

Agenten har ifølge de norske medier også bedt unge, norske spillere om intimbilleder.

En spiller siger til Josimar:

- Han sendte et billede af sig selv nøgen på en seng og bad om et dick pic, siger han.

Ifølge de norske medier har et større antal spillere alene i Norge fortalt om lignende historier om den samme person.