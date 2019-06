Fodboldchef vil kopiere Superligaen: Fin gennemgang fra Ståle

Der er behov for ændringer i norsk topfodbold, hvis man skal kunne begå sig på den internationale scene.

Det mener i hvert fald Erik Solér, der er sportschef Norsk Toppfotball (NTF). Han arbejder i disse måneder hårdt på en plan for at reformere den bedste, norske række, Eliteserien, og forbilledet er ingen ringere end den danske Superliga.

Solérs landsmand Ståle Solbakken har været stærkt medvirkende til, at FC København har kvalificeret sig til de europæiske gruppespil 12 ud af de seneste 13 sæsoner, og det er den kontinuitet, Erik Solér gerne vil se hos de norske mandskaber.

FCK har nydt stor succes i Europa de seneste mange sæsoner. Foto: Lars Poulsen

Derfor har Solér ifølge VG været på studietur i København for at høre mere om den danske Superliga-struktur.

- Vi fik en fantastisk fin gennemgang fra Ståle Solbakken, om hvordan hans klub og ligaen generelt er opbygget. Nu går danskerne igen snart fra 14 til 12 klubber. De mener, det er nødvendigt for at kunne konkurrere uden for Danmarks grænser.

- Derudover har de også en slutspilsstruktur, som gør, at de bedste klubber møder hinanden oftere, siger Erik Solér til VG og lægger ikke skjul på, at en struktur som Superligaens er det, som han arbejder for, selv om han endnu ikke kender de norske klubbers standpunkt endnu.

- Om vi skal have 12 eller 14 hold i Eliteserien må vi se på. Jeg tror, vi skal ned antalsmæssigt, men hvis de norske klubber ønsker 16 hold, så bliver det sådan, siger Erik Solér og trækker, udover Danmark, også Schweiz frem som en nation, der er værd at kigge nærmere på som godt eksempel for norsk fodbold.

Solér håber at kunne gennemføre ændringer i Eliteserien i 'en nær fremtid', men det kræver altså støtte fra klubberne, inden der kan træffes en endelig beslutning.

Norge er syv pladser efter Danmark på UEFA's koefficientliste, men de norske klubber havde faktisk en bedre sæson i de europæiske turneringer end Superliga-klubberne i sidste sæson.

