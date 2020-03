Fodboldkamp i Sverige gennemført: - Virker mærkeligt

Mens det meste af Europa forsøger at isolere sig, så coronavirus ikke bliver ved med at smitte, tager de i Sverige en lidt anden tilgang til situationen.

Selv om de også forsøger at isolerer sig, er der stadig fodbold på programmet.

Ligaen er ikke gået i gang endnu i Sverige, hvor man følger kalenderåret, så holdene er lige nu i forsæsonen. Og tirsdag forsøgte Kalmar FF og Örebro så at blive helt klar til sæsonstarten, når den engang kommer, for de to hold spillede testkamp. Det gjorde de for tomme tribuner i et opgør, der endte 4-1 til Kalmar.

Norske Geir André Herrem spiller for Kalmar, og selv om han ikke var med i kampen på grund af en mindre skade, undrer han sig over, hvorfor der spilles fodbold.

- Jeg synes, det virker lidt mærkeligt, at kampen blev gennemført, når der i andre lande er restriktioner, siger Kalmar-spilleren til VG.

I Sverige har klubberne selv lov til at bestemme, om de vil gennemføre testkampe, fortæller Mats Engquist, der er generalsekretær i det svenske fodboldforbund.

- Det er en vanskelig situation for alle parter. Til sidst er det klubbernes og menneskernes eget ansvar. Lige nu vurderer vi, at det er bedst at gennemføre træningskampene uden tilskuere, siger den svenske fodboldboss.

