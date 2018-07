Før skæbnekamp - udskældt Bendtner revser holdkammeraterne

Nicklas Bendtner mener ikke, at han får chancerne til at score så mange mål i Rosenborg som i sidste sæson. Træneren giver ham ret

Fire mål.

Det er det spinkle udbytte for Nicklas Bendtner i denne sæsons Eliteserie efter 16 spillerunder.

I sidste sæson blev danskeren topscorer med 19 mål, men måltørken skyldes ikke udelukkende dårlig form hos Bendtner, men derimod holdets problemer med at skabe chancer til angriberne.

- Det er naturligt at spørgsmålene kommer, når jeg ikke har scoret flere, end jeg har. Men nogle gange skal man også se på det lidt større billede.

- Jeg vil have flere chancer foran mål. Jeg synes måske, at jeg mangler målchancer til tider. Det snakkede vi også om på samme tidspunkt sidste år, og det blev bedre. Som angriber vil du gerne føle, at du får chancer til at score. Denne sæson har vi ikke været gode nok til at skabe chancer for hinanden, siger Bendtner til norske Adresseavisen og understreger, at den norske klub arbejder på sagen.

- Det er noget, vi har arbejdet meget med til træning, og det er jeg sikker på vil blive bedre. Og når chancerne kommer, så skal jeg score på dem.

Angriberen nægter dog ikke, at hans bidrag har været dårligere, end det burde.

– Viljen og motivationen til at gøre lidt ekstra, når det ikke har fungeret, har jeg måske ikke haft hver gang. Det er ikke godt nok for en spiller som mig. Det vil du se stor ændring på i de kommende kampe, siger han.

Rosenborg er i øjeblikket nummer to og har scoret 26 gange i 16 kampe - nogenlunde samme niveau som i sidste sæson, hvor den norske storklub sikrede sig mesterskabet, og Niklas Bendtner blev topscorer.

Alligevel erklærer træner Kåre Ingebrigtsen sig enig med Bendtner i, at der ikke bliver skabt chancer nok.

- Nicklas er et produkt af holdet. Vi magtede ikke at skabe én målchance for ham på Island, og så bliver han også han utålmodig. Det var ganske mange som blev utålmodige og ikke var der, de skulle være på Island, siger han med henvisning til opgøret i Champions League-kvalifikationen mod islandske Valur.

Onsdag aften spiller Rosenborg den afgørende kamp mod Valur i kvalifikationen til Champions League. Og der skal mål på kontoen, for nordmændene tabte sensationelt det første opgør på Island med 0-1.

