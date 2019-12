Forlænger med succes-dansker: - En af Skandinaviens bedste

Den tidligere Randers-spiller Mads Fenger har stor succes i svensk fodbold.

Den 29-årige midterforsvarer har siden sommeren 2017 spillet i Hammarby, og han har nu forlænget sin aftale med Stockholm-klubben.

Hans oprindelige aftale stod til at udløbe i sommeren 2020, men der er nu lagt nogle år på, så den gælder de næste fire år.

- Vi er vældig glade over, at en af Skandinaviens allerbedste forsvarere fortsætter hos os, siger sportschef Jesper Jansson til klubbens hjemmeside.

Hammarby var tæt på at vinde det svenske mesterskab i 2019, og Fenger havde en stor sæson i den folkekære Stockholm-klub.

- I løbet af 2019 løsnede det virkelig op for Mads. Han var skadesfri, og med sin pasningssikkerhed og fine defensiv er han perfekt for det spil, vi vil spille i Hammarby.

- Han er nu oppe på det niveau, som han havde, da han kom til os, og vi ser ham som en meget vigtig spiller i vores trup, siger Jesper Jansson.

Mads Fenger var plaget af skader i sin første tid i klubben, og det er årsagen til, at han indtil videre kun er noteret for 52 kampe i den bedste svenske række.

- Jeg er meget glad for at fortsætte på den her rejse med Hammarby, og muligheden for at vinde Allsvenskan er en af de primære grunde til, at jeg forlængede min kontrakt, siger Mads Fenger.

Inden skiftet til Hammarby spillede Fenger mange sæsoner i Randers FC, hvor han var anfører. Han nåede i alt 197 superliga-kampe for den kronjyske klub.

Se også: Optimisme i Milan: Zlatan kommer

Se også: Uforstående Sauerland: - Dina har intet at klage over

Se også: Kan han hjælpe danske Jacob?