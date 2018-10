Foto af dansk stjerne spredes: - Jeg er ikke stolt af det billede

Den danske landsholdsspiller Mike Jensen er efter seks sæsoner i Rosenborg lidt af en legende i den norske storklub, men de seneste uger har holdkammeraterne haft gode muligheder for at drille deres danske anfører.

Et foto fra Europa League-kampen for et par uger siden mod tyske RB Leipzig er således spred på internettet, hvor fodboldelskere verden over har kunnet grine af danskeren.

Mike Jensen er på billedet fanget med spredte ben, lukkede øjne og et ansigtsudtryk, der signalerer 'snydt', mens modspilleren Bruma blot stormer forbi med bolden.

- Jeg har set det over alt på internettet. Han bliver sur hver gang, han ser det. Han vil ikke se det. Men det er et sjovt foto. Og sådan som han gør...det er bare sjovt, siger holdkammeraten Samuel Adegbenro til VG, mens han er ved at dø af grin over danskerens pinlige moment.

Billedet taget af Ole Martin Wold fra EPA blev efter kampen valgt til et dagens bedste sportsfotos hos den engelske avis The Guardian, og også andre har bemærket billedet.

En esta foto de Ole Martin Wold, Bruma (Leipzig) es el lunes y Jensen (Rosenborg), todos nosotros. pic.twitter.com/UrAKooEt0c — Nacho González (@nacho8gonz) 5. oktober 2018

The best photo of this, or indeed, any other Europa League season - Rosenborg's Mike Jensen after being nutmegged by RB Leipzig's Bruma #UEL #ROSRBL pic.twitter.com/KpgpQ5zKpN — Sporting Index (@sportingindex) 5. oktober 2018

Se også: Ligaens to bedste: Men Mike er bedre end Bendtner

Selv har Mike Jensen også godt bemærket billedet.

- Jeg synes først og fremmest, at det er et rigtig godt foto. Det er det altså. Og så kan jeg sige, at det er ikke en tunnel jo. Grunden til, at jeg gør sådan er, at jeg mener den lidt uheldigt triller over min fod og rundt om mig

- Det er jo lidt flovt, for det bliver jo fremstillet som en kæmpe-tunnel. Men uanset hvad, så så det ikke godt ud for mig. Han kørte jo rundt om mig. Det så dårligt ud uanset hvad, så jeg er ikke stolt af det billede, siger Jensen til VG.

Rosenborg tabte kampen 1-3 og ligger med nul point for to kampe inden torsdagens kamp mod Salzburg.

Hjemme i Norge går det bedre, og med fem runder tilbage fører klubben den norske Eliteserie med fire point ned til Brann, syv point til Molde og ni point til Haugesund. Søndag aften kan Rosenborg tage yderligere et skridt mod guldet, når de gæster Lillestrøm på udebane.

Vinder klubben guldet igen, så har Mike Jensen ført Rosenborg til fire mesterskaber på stribe, og så overlever danskeren nok også, at der bliver gjort lidt grin med ham på et enkelt foto.

