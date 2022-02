Fremtiden på plads: Nu tager han til Norge

Fremtiden er på plads for Frederik Holst.

Den 27-årige midtbanemand drager ifølge Ekstra Bladets oplysninger til den norske Lillestrøm SK.

Frederik Holst og hans agent Alan Hvedehave fløj tirsdag morgen til Oslo for at forhandle de sidste detaljer på plads med Eliteserieklubben, der i sidste sæson sluttede som nummer fire.

Her kommer den tidligere Brøndby IF’er til på en fri transfer, da han kort inden transferdeadline fik ophævet sin aftale med svenske IF Elfsborg.

Frederik Holst ved U21-EM i 2017. Foto: Lars Poulsen

Holst kom til Elfsborg fra Sparta Rotterdam i 2018 og nåede i alt 92 kampe for svenskerne, der med pæne ord tog afsked med ham i januar.

- Frederik har givet alt for IF Elfsborg, siden han kom hertil i 2018 og har spillet en vigtig rolle for os.

- Med sin kvalitet, energi og sit lederskab har han hjulpet os tilbage der, hvor vi vil høre hjemme og han er blevet en utroligt populær person hos samtlige i foreningen, lød det dengang i en pressemeddelelse fra Elfsborg.

Forklaringen på ophævelsen var personlige årsager, og den svenske klub forklarede blandt andet, at Holst ønskede at vende hjem til Danmark.

- Vi ville gerne have beholdt ham i flere år hos os, men vi har lyttet til manden og forstået, at han vil hjem til Danmark af personlige årsager og i sidste ende få en ny udfordring i sin karriere, lyder det fra Elfsborg.

Den nye udfordring ser nu ud til at blive Lillestrøm SK.

Holst udfoldede sig for Brøndby fra 2012 til 2017. Foto: Lars Poulsen

