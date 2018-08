Fremtiden på spil: Bendtner giver kryptisk svar

Det har i månedsvis været et tema, at det var denne sommer, Nicklas Bendtner efter halvandet år i Rosenborg skulle skydes af til en større liga. Men danskeren blev skadet og komme ikke med til VM, og dermed mistede både han og klubben det vindue, der kunne have sat en fornuftig prislap på ham – i tilfælde af succes.

Nu tyder meget på, at bomberen må indstille sig på at blive hængende i Trondheim en rum tid. Adresseavisen spurgte ham direkte efter 3-1 sejren i lokalderbyet mod Ranheim.

Er du også at finde på Lerkendal efter 1. september?

- Som jeg har sagt tidligere: Jeg er glad for at være her og nyder at spille i Rosenborg. Det har ikke ændret sig, siger Nicklas Bendtner, der svarer ’ja’ på spørgsmålet, om det kan tænkes, han er i truppen også efter transfervinduets lukning.

Mike Jensen scorede kampens første mål, da Rosenborg vandt 3-1 i lokalopgøret i Ranheim. Foto: Ritzau Scanpix

Hvor længe fortsætter Nicklas Bendtner i Rosenborg-trøjen? Foto: All Over

Bendtner i aktion mod Celtic i Champions League-kvalifikationen tidligere på ugen. Foto: Ritzau /Scanpix / Ole Martin Wold

Han tør dog ikke ligefrem garantere det:

- Man kan aldrig garantere noget i fodbold. Indtil videre er jeg RBK-spiller og er glad for det. Jeg har ingen planer om at skuffe holdet, siger Nicklas Bendtner.

Sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye er ret overbevist om, at Bendtner også er i truppen i efteråret:

- Vi planlægger efter, at han bliver, siger han til avisen.

Nicklas Bendtners kontrakt med de norske mestre løber kalenderåret med.

