Fyrer træner efter FCK-brag

Fodboldklubben Malmö FF skiller sig af med cheftræner Uwe Rösler dagen efter svenskernes udesejr mod FC København i Europa League.

På et pressemøde oplyser den svenske klub, at Rösler er fortid.

Klubben fortæller, at ledelsen og Rösler er uenige om den fremtidige retning for klubben.

Sæsonen i Allsvenskan er for længst afsluttet og endte med en andenplads - et point efter Djurgården, der vandt guld. Torsdagens kamp i Parken var derfor den sidste i år.

Allerede forud for den svenske 1-0-sejr, der betød, at Malmö FF gik videre som etter fra gruppespillet foran FCK, gik der rygter i medierne om, at kampen ville blive Röslers sidste.

Det er langtfra første gang, at ledelsen i Malmö skiller sig af med en træner ovenpå en succes. I 2016 gjorde danske Allan Kuhn den skånske klub til svensk mester, men blev efterfølgende fyret.

51-årige Rösler har været cheftræner i flere norske og engelske klubber, inden han i 2018 tiltrådte i Malmö FF.

