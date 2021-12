Fyret efter flirt

Hammarby var glade for klubbens serbiske træner, men så forhandlede han med Rosenborg, og så fik han sparket efter kun et halvt år i Allsvenskan

Han havde et godt job men rakte ud efter et lidt bedre. Så blev han fyret. Selv om klubledelsen var yderst tilfredse med hans arbejde.

Derfor er Milos Milojevic nu fortid i svenske Hammarby efter en kort flirt med norske Rosenborg.

Det fortæller klubben på sin hjemmeside, hvor man beskriver, hvordan den 39-årige serber i begyndelsen af december ’meddelte Hammarby-ledelsen, at han havde planer om at skrive under på en kontrakt med den norske klub Rosenborg og dermed forlade Hammarby’.

Klubben fortæller, at den melding gav mange diskussioner parterne i mellem. At træneren herefter valgte at tage til Trondheim for at forhandle om at afløse Åge Hareide.

’Dette ser Hammarbys ledelse som en opførsel, som ikke er acceptabel, og derfor vælger vi at afslutte samarbejdet med Milojevic’, skriver klubben.

Det mærkelige forløb fik endnu et absurd kapitel, da det i norske medier kom frem, at Milojevic havde takket nej til Rosenborg. Få dage senere kunne medier oplyse, at det forholdt sig lige omvendt. I stedet var det Bodø/Glimt-træner Kjetil Knutsen og Kjetil Rekdal, som var i Trondheim for at møde Rosenborg-ledelsen.

Hammarby spillede med i Conference League, hvor modstanderen her er FC Basel. Foto: Jonas Ekstromer/Ritzau Scanpix

Milojevic skrev i juni under på en tre et halvt år lang kontrakt med Hammerby, som altså fyrer ham efter kun et halvt år. Og det til trods for, at man hylder hans kompetencer.

’Hammarby er en af Skandinaviens ledende klubber, og for at lede vort herrehold kræves det, at man deler den opfattelse, at man har tillid fra ledelse og medlemmer af klubben. Milojevic’ handlinger har misbrugt denne tillid, og dermed er et videre samarbejde uaktuelt’, skriver Hammarby.

’Vi er meget tilfredse med den tid, vi havde sammen med Milos. Det er synd, at vort samarbejde ikke blev længere, men det var en naturlig beslutning at tage’.

Rosenborg endte på en femteplads i Eliteserien og er dermed uden europæisk deltagelse næste år, mens Hammarby sluttede på samme plads i Allsvenskan.