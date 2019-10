Går verden rundt: Målmand scorer pragtmål

Den norske målmand Stefan Hagerup er blevet en international stjerne efter et fantastisk frisparksmål

Norske Stefan Hagerup er ikke en mand, der normalt trækker store, internationale overskrifter.

Men det gør han nu.

Den 25-årige nordmand stod nemlig for kampens helt store detalje, da hans klub, Ullensaker/Kisa, i søndags besejrede Skeid 2-1 i den næstbedste norske række, Obos-ligaen.

Det var nu ikke, fordi målmanden præsterede vanvittige redninger, men på grund af hans udligning til 1-1 kort før tid.

Her havde Ullensaker/Kisa fået frispark cirka 25 meter fra mål. Det tog Hagerup sig af, og med et følt spark curlede han bolden over muren og op i det korte hjørne.

Et smukt spark, der gav gæsterne så meget blod på tanden, at de rent faktisk kunne komme derfra med alle tre point. Det kunne de, da Vamouti Diomande i overtiden scorede til 2-1.

Hagerups scoring er derefter gået viralt på de sociale medier. Blandt andet med næsten 2,5 millioner visninger på Instagram-kontoen hos hollandske 433.

Og det overrasker keeperen.

- Det er forbløffende, at så mange har set det, og jeg har faktisk fået et par hundrede nye følgere på Instagram. Det er sjov, som det hitter, siger Hagerup selv til klubbens hjemmeside.

Med sejren holder Ullensaker/Kisa lige akkurat fast i håbet om oprykning til Eliteserien. Med tre runder igen er de fem point fra en playoff-placering.

Se også: Sætter vild rekord

Se også: Koks i omklædningen: Kvinder måtte dele med teenage-drenge

Nettet koger over i Schmeichel-hyldest