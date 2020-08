Gigantisk dansk drop

Anders Lindegaard meldte fra med sygdom under opvarmningen, mens David Ousted hurtigt kom i fokus efter et kæmpe drop

For 14 dage siden var Anders Lindegaard manden i fokus i svensk fodbold, da han headede en scoring i nettet i overtiden.

Denne søndag begyndte Lindegaard også i fokus, da han blev syg under opvarmningen til Helsingborgs kamp mod Hammarby og endte med at melde fra.

Men 20 minutter inde i kampen var det i stedet modstandernes danske målmand David Ousted, der stjal fokus og det for det negative.

Et blødt indersidespark fra 30 meter fra Max Svensson ramte midt i målet, og Ousted var klar til at gribe helt enkelt.

Men den danske målmand havde tankerne for langt fremme, og som var der sæbe på bolden, tabte han den ind i eget net.

- En kæmpe målmandsfejl, forklarer eksperten Christoffer Andersson ifølge Aftonbladet på svensk tv.

- Min Gud. 1-0 ud af ingenting efter et gigantisk drop af David Ousted. Han taber bolden ind i eget mål, lyder det i Aftonbladets liveopdatering fra kampen.

Se Ousteds kæmpe drop her



Jättetavla av Ousted när Helsingborg tar ledningen mot Hammarby pic.twitter.com/ozCtrnEaHs — Dplay Sport (@Dplay_Sport) August 2, 2020

David Ousted i aktion i en tidligere Hammarby-kamp. Foto: 11610 Stina Stjernkvist/TT/Ritzau Scanpix

- Det var egentlig et rigtig dårligt skud, men det var godt, at den gik ind, siger målscorer Max Svensson.

Med et kvarter tilbage af kampen fik Helsingborgs træner, den tidligere FCK'er Olof Mellberg, rødt kort efter at have fået to gule kort, hvor han i begge situationen skulle have kaldt dommeren 'pinlig'.

Først på kampens sidste spark fik Hammarby udlignet til slutresultatet 1-1. Dermed har Lindegaard og Mellbergs Helsingborg spillet uafgjort i seks af de seneste syv kampe, men ligger stadig næstsidst.

Sidste sæson var Hammarby blot et enkelt point fra guldet i Sverige, men endte på tredjepladsen, - med det uafgjorte resultat er man nu blot nummer syv med 12 point op til førstepladsen.

35-årige Ousted indledte karrieren i Brøndby og har siden spillet Superliga for både SønderjyskE og Randers, inden han i 2013 rykkede til den amerikanske MLS, hvor han har været en af ligaens bedste målmand for klubber som Vancouver Whitecaps, DC United og Chicago Fire inden skiftet til Hammarby i vinter.

Ousted kan i Hammarby dog glæde sig over, at han ikke spiller for en af de andre Stockholm-klubber AIK, der skulle spille ude mod østsvenske Kalmar tidligere på søndagen. Men på grund af et røveri i et lokalt ICA-supermarked og efterfølgende jagt på røverne blev kampen udsat i flere timer, men kom dog i gang klokken 18.00.

