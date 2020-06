Glad Zlatan bryder reglerne

Pludselig stod Zlatan Ibrahimovic i døren. Der er ikke meldinger om detaljerne, men sandsynligvis havde stjernen over dem alle i svensk fodbold et smil på læben.

Foran sig havde han hele Hammarbys førsteholdstrup, der netop havde slået Östersunds FK 2-0 i Allsvenskan. En perfekt åbning på sæsonen for bronzevinderne fra 2019.

Og derfor stod Zlatan i døren. For at lykønske. Han er jo nu delejer af Stockholm-klubben og ville vise sin respekt, fortæller Sveriges Radio.

Men i svensk fodbold er der som i dansk og mange andre steder retningslinjer som en naturligvis konsekvens af coronapandemien. I forsøget på at stoppe smittespredningen må man blandt andet ikke opholde sig i et omklædningsrum i Sverige, hvis ikke man er træner eller spiller.

Nu skal episoden undersøges nærmere. Det bekræfter Mats Enquist, der er administrerende direktør i Svensk Elitfotboll.

- Jeg bliver nødt til at vide mere, før jeg kommenterer det. Men jeg skal umiddelbart tale med folk og stille spørgsmål om, hvordan det her er blevet håndteret. Det er meget vigtigt, at man ikke gør undtagelser, der kan resultere i smittespredning, siger han til Sveriges Radio.

Zlatan Ibrahimovic er på kontrakt i AC Milan men er småskadet i øjeblikket, hvorfor han kunne tillade sig at være på lynvisit i klubben, han tidligere på sæsonen har købt sig ind i.

Tidligere på foråret trænede han med i Stockholm-klubben, da han havde bosat sig i den svenske hovedstad som følge af coronapandemien.

Zlatan til Hammarby-træning. Foto: Henrik Montgomery/TT/Reuters/Ritzau Scanpix

Zlatan vinker til fans og presse 9. april, da han forlader Hammarbys træningsanlæg. Foto: Henrik Montgomery/TT/Reuters/Ritzau Scanpix

Se også: Reservespiller rigere end Ronaldo og Messi

Se også: Danskerne får selv lov at vælge

Se også: Godt nyt til Eriksen