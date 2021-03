Glem Erling: Fætter går fuldstændig mål-amok

Det er ikke til at sige, hvad Braut-familien fodrer sine drengebørn med, men det gør dem åbenbart til målmaskiner.

20-årige Erling Håland er alle bekendt med, nu hvor samtlige de største fodboldklubber i verden stiller sig i kø for at signe nordmanden til sommer, men Dortmund-stjernens fætter kan måske blive den næste store angriber.

Der kan i hvert fald kun være en vinder af Erlings underskrift, men misser man den rigtige Håland, kan man måske signe fætteren Albert Braut Tjåland.

Den 17-årige angriber på 1,85 meter er ligesom fætter Erling godt i gang med at skyde hul på karrieren i Molde, som han skiftede til i sommer.

Siden har han scoret 64 mål i 37 kampe, hvilket svarer til et snit på 1,72 mål per kamp.

Målene er banket ind for den norske klubs ungdomshold, men selv på det niveau er det en fuldstændig vanvittig målstatistik, som ser ud til at være i fremgang. Sidste sæson scorede han eksempelvis 40 mål i 31 kampe.

Med sådanne tal må den unge Braut-fætter næsten også have fanget visse storklubbers opmærksomhed, og er der bare den mindste chance for, at han kan matche sin ældre fætter i fremtiden, må han næsten snart blive en ombejlet ung mand.

Manchester United og Everton forsøgte i hvert fald at signe Erling Håland, før han forlod Molde for RB Salzburg. Nu er Liverpool, Manchester City og Chelsea også efter ham.

Mystisk udmelding: De taler sammen

- Vi kan ikke spille VM på baner bygget af slaver og død

Kæmpe misforståelse: 'Alle går bersærk'