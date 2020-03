Glemmer aldrig den dag: Kunne ikke stå på benene

Flere norske kvindelige fodboldspillere får sig et chok, når de skifter til den tyske Bundesliga, da træningskulturen er ekstra hård. For Syrstad Engen blev omvæltningen noget, hun aldrig glemmer

Den norske landsholdsspiller Ingrid Syrstad Engen har taget bladet fra munden.

I et længere interview med norsk TV2 lægger hun ikke skjul på, hvor hårdt mødet med tysk fodbold var.

Ordene er ikke for sarte sjæle. For overgangen til VfL Wolfsburg var præget af både en fysisk og psykisk nedsmeltning. Specielt en konkret hændelse spøger stadig hos den 21-årige midtbanespiller.

- Vi var ude og løbe i skoven, hvilket var nyt for mig. Jeg kommer aldrig til at glemme den træning, for jeg har aldrig oplevet at føle mig så slidt før, siger Engen til TV 2 Norge.

Det var en af de første træninger, lige efter hun havde skiftet til klubben. Formålet var at teste, om spillerne var fysisk udholdende nok til sæsonen. Med andre ord skulle der skilles skidt fra kanel.

- Træningen var ekstrem vanskelig at gennemføre, men jeg er ikke typen, som giver op. Jeg var helt udkørt efterfølgende. Jeg kunne ikke stå på benene eller klare at køre i bil hjem.

- En holdkammerat måtte gøre det. Og da jeg endelig kom hjem, var jeg så vanvittig sulten, men havde kvalme, så jeg kunne ikke klare at spise, fortæller hun.

Hun faldt om på stuegulvet og blev liggende i to timer og måtte blive madet af sin egen mor, der tilfældigvis var på besøg.

- Det var hårdt. Men i dag kan jeg smile af det. Det var jo en oplevelse, siger den tidligere Rosenborg-spiller.

Hun er ikke den eneste norske kvinde, der har fået trænings-chok efter et skifte fra Toppserien til Frauen-Bundesligaen.

Maren Mjelde har også krøbet til korset, hvad angår forholdene i tysk kvindefodbold.

- Jeg havde spillet EM og havde haft to ugers ferie, men da jeg kom tilbage, mente trænerne, at jeg var i for dårlig form. Hver dag i otte dage tog jeg en ekstra løbetur efter træning.

- Da de andre gik på weekend, blev jeg sendt på løbetræning i et rum, der var varmet op til 30 grader, siger Mjelde, der spillede to år i Turbine Potsdam.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Maren Mjelde blev fuldstændig udkørt efter træning, fortæller hun. Foto: Marit Hommedal.

Da hun kom hjem, lagde hun sig i et iskoldt karbad med alt sit tøj på.

I internationalt kvindefodbold-kredse er den tyske træningskultur da også kendt for at være særlig martialsk.

- Det var hårdt at komme til tysk fodbold. De har en helt anden mentalitet, som er mere sort-hvid, fortæller en tredje norsk fodboldspiller ved navn Caroline Graham Hansen, der skiftede til Wolfsburg fra Stabæk i 2014.

Og måske er der noget om snakken.

For under Algarve Cup fik viceanføreren Caroline Graham Hansen og resten af det norske kvindelandsholds sig en gedigen røvfuld, da de mødte det tyske landshold.

Efter kampen forklarede den tyske landstræner, at træningskulturen opleves som svær for mange nyankomne norske spillere.

- I Bundesligaen bliver de udfordret meget mere. De skal levere. Den tyske træning bygger på høj intensitet. Vi træner seks eller syv gange i ugen, og hvis de gør det i løbet af et halvt eller helt år, vil spillerne mærke, at det giver pote på alle andre områder, sagde Martine Voss-Teckleburg efter kampens afslutning.

Hun er ligeledes af den overbevisning, at norske spillere slet ikke bliver udfordret nok hjemme i deres egen liga.

Se også: Barcelona lukker for tilskuere til skæbnekamp

Se også: Rystende dopingsag har ramt USA

Tidligere fodboldstjerne amok i gadeslagsmål