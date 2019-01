Godt nyt til Bendtner: Får ny fodermester - og konkurrenten kan smutte

Nicklas Bendtner kan i den kommende sæson nyde godt af Gjermund Åsens fine pasninger. Eliteseriens assistkonge skifter til Rosenborg, der angiveligt er i dialog med Hammarby om et salg af Alexander Søderlund

Troen på Nicklas Bendtner er stor i Rosenborg.

Den 31-årige dansker angriber, der for tiden render rundt med en fodlænke efter sin voldsdom, er stadig det ubestridte førstevalg i angrebet hos de norske mestre.

Mandag aften solgte Rosenborg den islandske angriber Matthías Vilhjálmsson til Vålerenga, og nu mister Bendtner muligvis sin største konkurrent.

Den jævnaldrende Alexander Søderlund er ifølge det svenske fodboldsite FotbollDirekt på ønskelisten i Hammarby.

Ifølge FotbollDirekt har Stockholm-klubben forhørt sig på angriberen, og der er fortsat kontakt mellem parterne.

- Ingen kommentarer, siger Hammarbys sportschef, Jesper Jansson, til det svenske medie.

Alexander Søderlund, der blandt andet har en fortid i franske Saint-Étienne, vendte for et år siden hjem til Rosenborg.

Han scorede otte mål i Eliteserien, tre flere end Nicklas Bendtner, men fik ikke lige så mange chancer fra start som sin danske angrebskollega.

Den isldanske angriber Matthías Vilhjálmsson, der her ses i en træningskamp mod FCK, blev mandag solgt fra Rosenborg til Vålerenga. Foto: Jonas Olufson

Nicklas Bendtner kan i øvrigt glæde sig over, at han i den kommende sæson efter alt at dømme får endnu bedre service end i 2018.

Rosenborg gav tirsdag aften deres tilhængere en forsinket julegave i skikkelse af Gjermund Åsen, som klubben har købt for lidt over tre mio. kr. i Tromsø.

Den 27-årige midtbanespiller var i sidste sæson den spiller i den norske liga med flest målgivende pasninger. Ti oplæg kom der fra Åsens fine fødder.

- Gjermund er først og fremmest en vældig god fodboldspiller. Han har mange målgivende pasninger i sig, er en produktiv pointspiller og ikke mindst en fin gut, siger Rosenborg-træner Eirik Horneland til klubbens hjemmeside.

Nicklas Bendtner har kontrakt med den norske klub et år endnu.

