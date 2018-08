Gør Rosenborg dårligere: Bendtner skal væk nu

Blodig høst på Lerkendal - Bendtner og andre stjerner skal væk.

Sådan lyder det i en overskrift på en kommentar skrevet af den norske avis Dagbladets fodboldjournalist Morten Pedersen i weekenden.

Han begrunder det med klubbens fyring af træner Kåre Ingebrigtsen, som blev begrundet med, at spillerne ikke er blevet udfordret nok, men har haft det for komfortabelt.

- Etablerede spillere må væk. Nicklas Bendtner har stået øverst på transferlisten længe. Allerede 29. maj skrev denne klumme, at Rosenborg planlagde danskerens afsked.

- Skaden, som stoppede VM-turen, blev et bump på vejen. Men Nicklas Bendtner, som tjener mere, end han leverer, er ikke på Lerkendal næste sæson, lyder det.

- Og heller ikke i dette efterår, hvis Rosenborg får det, som de vil, lyder det.

Ifølge klummeskribenten så skal oprydningsaktionen starte nu, hvis Rosenborg skal vinde klubbens 26. mesterskab.

Nicklas Bendtner er fortid i Rosenborg næste sæson, og gerne allerede dette efterår, vurderer norsk kommentator Ole Martin Wold / Ritzau Scanpix

Der var engang, hvor Bendtner scorede efter blot seks sekunder på banen!



I en anden klumme i weekenden kommer Dagbladet-journalisten også ind på Rosenborgs danske angriber i forbindelse med, at en anden af klubbens spillere Anders Trondsen er på vej til Atalanta, hvis prisen er den rigtige

- Men det er ikke først og fremmest størrelsen på overgangssummen, som stopper Nicklas Bendtners afgang fra Lerkendal. For hans vedkommende handler det om at finde den rigtige udgang på eventyret, lyder det i kommentaren.

- Nicklas Bendtner gør ikke Rosenborg bedre. Snarere tværtimod. Som venstrekant bruges han til at åbne siden for Birger Meling. Ellers gør han det, som passer Nicklas Bendtner.

- Han er god, når han involverer sig inde i banen, som da han satte op Alexander Søderlund til venstre før Mike Jensens 1-0, og god når han finder holdkammerater med camouflerede pasninger. Men det sker alt for sjældent. Og sjældent er ikke ofte nok for Rosenborg, lyder vurderingen fra Dagbladets Morten Pedersen.

Rosenborg har netop overtaget førstepladsen i Eliteserien, mens Nicklas Bendtner blot er noteret for fire scoringer og senest har været skubbet ud på kanten igen, fordi topscorer Alexander Søderlund med seks scoringer har pladsen som centerangriber.

Sidste sæson blev Bendtner liga-topscorer i Norge med 19 scoringer, og Rosenborg vandt mesterskabet. I denne sæson har det knebet lidt mere.

Efter weekendens sejr mod Ranheim blev Bendtner spurgt, om han er i klubben efter 1. september.

- Som jeg har sagt tidligere: Jeg er glad for at være her og nyder at spille i Rosenborg. Det har ikke ændret sig, sagde Nicklas Bendtner, der svarer ’ja’ på spørgsmålet, om det kan tænkes, han er i truppen også efter transfervinduets lukning.

Han turde dog ikke ligefrem garantere det:

- Man kan aldrig garantere noget i fodbold. Indtil videre er jeg RBK-spiller og er glad for det. Jeg har ingen planer om at skuffe holdet, sagde Nicklas Bendtner til Adresseavisen.

Nicklas Bendtner er et stort navn - også i Norge. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / Ritzau Scanpix

Klubbens sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye planlægger dog efter, at Bendtner bliver i klubben kontrakten ud frem til nytår.

I juli var flere andre norske kommentatorer dog fremme og sige, at de også forventer et Bendtner-salg denne sommer.

- Jeg tror måske nok, at Rosenborg sælger Bendtner. I den alder han har nu, så tror jeg, at han arbejder meget for at få en kontrakt ude i Europa, sagdeden tidligere norske landsholdsspiller Espen Hoff til TV2 Norge.

- Det er næsten også sidste mulighed for ham for at komme til udlandet igen, lød det fra den tidligere Premier League-angriber Steffen Iversen.

Bendtner har tidligere talt varmt om at slutte karrieren i FC København, og det svarede FCK-manager Ståle Solbakken på tilbage i juni, som du kan læse mere om lige her.

