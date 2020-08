Griner af Hareides Real Madrid-ord

Han havde allerede været træner for Molde, Helsingborg, Brøndby, Rosenborg, Örgryte, Viking og også landstræner for Norge, så i 2013 var Åge Hareide i en alder af 60 år sikker på, at han aldrig nogensinde skulle være fodboldtræner igen.

I anledning af, at den nu tidligere danske landstræner er blevet præsenteret som ny cheftræner i Rosenborg, så har den norske avis VG konfronteret Hareide med klippet, hvor han fortæller, at ingenting kan han få ham tilbage til fodbolden.

Selv Real Madrid ville han afvise, hvis de ringede.

- Real Madrid? Ja, definitivt. Det er ikke en klub for mig, sagde Hareide dengang, og efter at have været træner for først Malmö FF, så det danske landshold, og nu Rosenborg, så kan han godt se det sjove i Real Madrid-citaterne.

- Men nu er det jo næsten Real Madrid. Hvide trøjer er det i hvert fald, siger Hareide grinende om Rosenborg-jobbet, som han første gang havde i 2003, men forlod efter en enkelt sæson for at blive norsk landstræner.

- Jeg havde et godt forhold til Rosenborg, da jeg var her sidst, og det blev et kort ægteskab og en hurtig skilsmisse, men det er godt at være tilbage, siger Hareide.

Hareide blev onsdag præsenteret som ny Rosenborg-træner. Foto: Fredrik Hagen/Ritzau Scanpix

Åge Hareides tid som dansk landstræner sluttede før tid på grund af coronavirus verden over. Foto: Lars Poulsen

I et andet VG-interview bliver Hareide konfronteret med sit exit i Rosenborg for 17 år siden. Dengang fik han nemlig en seriøs gang skæld ud af daværende Rosenborg-direktør Rune Bratseth for at løbe fra jobbet i utide. Bratseth sagde, at Haredie var blevet 'uspiselig' og kaldte ham for en 'parodi'.

- Der gik vel omkring tre måneder, så ringede han og bad mig om min bacalao-opskrift. Jeg lavede bacalao (spansk klipfisk, red) til både administrationen og andre i klubben, og han kunne godt lide den, griner Hareide.

Bratseth bekræfter hændelsesforløbet og kalder Hareides klipfiske-ret for 'helt suveræn'.

- Vi var i totterne på hinanden i et kvarter, og det var vel det. Vi har temperament begge to, og det varede ikke længe. Vi har et godt forhold til hinanden, siger Bratseth, der nu er bestyrelsesmedlem i klubben, til VG.

Åge Hareide starter officielt i Rosenborg 1. september og skal her forsøge at hive klubben op fra en skuffende fjerdeplads.

Men mon ikke det er muligt. Efter det definitive karrierestop som træner fra starten af 2013 skulle man kun frem til januar 2014, før Hareide igen var træner.

I Malmö FF førte han klubben frem til mesterskaber og deltagelse i gruppespillet i Champions League og de fire år som dansk landstræner sluttede med to slutrunde-kvalifikationer og en rekordlang stime uden nederlag, inden coronavirus stoppede det hele.

