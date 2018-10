Hånede togulykke-offer med usmageligt banner: Det var en dum ide

Et voldsomt usmageligt banner får nu konsekvenser for to ansvarlige i Lillestrøms fanklub

Det slog luften ud af mange tilskuere og tv-seere, da de så banneret bredt ud over tribunen.

Mind the Gap!

Den berømte frase, der ofte ses på togstationer eller i metroer, hvor man skal passe på afstanden mellem perronen og toget, var pludselig at se, da Brann mødte Lillestrøm i den norske Eliteserien søndag.

Lillestrøms tilhængere havde taget det med sig og bredte det nu ud, så alle kunne se budskabet.

De forklarede efterfølgende, at det var en henvisning til tabellen, hvor Lillestrøm ligger og roder på tærsklen til nedrykningspladserne.

Den opfattelse havde så godt som ingen andre med kendskab til den episode, der fandt sted i Oslo i august, hvor en 22-årig mand blev påkørt af et tog og måtte have en fod amputeret.

For han var Brann-fan.

- Kvalmende. Umenneskeligt. Hvis det er budskabet, regner jeg med, at personerne bag aldrig mere bliver lukket ind på en norsk fodboldarena, skrev den tidligere sportsjournalist Davy Wathne, der tillige er Brann-tilhænger.

'Jørgen hæver sig over dette'

Lillestrøm Sportsklubb tog også hurtigt afstand fra banneret.

- Bare for at gøre det helt klart: Lillestrøm Sportsklubb ønsker Brann-fanen, der kom til skade ved Nationaltheatret Station, alt godt.

Så blev der holdt krisemøde i fanklubben, og resultatet er mærkbart.

De såkaldt Tribune- og tifoansvarlige, Ine Opdahl og Thor-Arne Sandli, har trukket sig fra bestyrelsen.

- I kølvandet på gårsdagens hovedløse markering på Brann Stadion fra enkelte af vore egne, har der været et stort behov for at finde ud af, hvordan sådan noget kunne forekomme og ikke mindst få ryddet op i egne rækker. Ledelsen i Kanari-Fansen ønsker at gøre det klart, at der ikke findes nogen undskyldning for tankeløsheden, som her blev udvist i forbindelse med denne markering, skriver de på Facebook.

Søndag aften udtalte faderen til offeret til Bergens Tidende:

- Det er registreret. Jørgen hæver sig over dette og føler derfor ikke behov for at kommentere sagen yderligere, skrev han til avisen.

Kampen endte i øvrigt 1-1, hvilket er medvirkende til, at Brann har fire point op til Rosenborg på førstepladsen, mens Lillestrøm ligger på samme pointtal som såvel Strømsgodset og Start, hvor sidstnævnte ligger tredjesidst og dermed skal ud i playoff-kampe om forbliven i landets bedste række.

