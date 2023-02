Håner frisuren: - Klip dig selv!

De kender hinanden ganske godt.

Efter et par sæsoner sammen i FCK blev Viktor Fischer og Sotirios Papagiannopoulos genforenet to et halvt år senere, da Fischer netop er blevet udlejet til AIK fra Stockholm.

Men alt er ikke, som det plejede at være. Fischer har ladet håret gro, og derfor bliver han da også drillet af Papagiannopoulos.

- Han må klippe det hår af, lyder det ifølge Aftonbladet fra Papagiannopoulos, i samme øjeblik han får øje på Fischer.

- Den frisure havde han altså ikke i FCK. Klip dig selv! Det der er altså ikke okay, siger han og griner.

Og efter at have givet Viktor Fischers tykke manke af en frisure karakteren minus et, går Papagiannopoulos hen og krammer sin tidligere FCK-holdkammerat.

Grinende understreger Viktor Fischer kort efter, at det ikke er en del af planen at lade sig klippe.

Sotirios Papagiannopoulos driller kærligt Viktor Fischer med den nye frisure. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Fischer imponeret

Fredag blev skiftet til den svenske klub officielt.

- Jeg ser frem til at blive en del af en klub, som over de seneste uger virkelig har vist, at de vil have, at jeg skal være en del af deres 2023-sæson, siger Fischer.

Da den 28-årige dansker trådte ind på sin nye hjemmebane, Friends Arena, var han imponeret over rammerne.