Hånet af konkurrent: - Var jeg ham, ville jeg ikke tale om det

Djurgårdens Astrit Ajdarevic drillede lokalrivalen Hammarby efter den dramatiske afslutning på Allsvenskan. Han kaldte klubben for Sveriges svar på Tottenham, og det fik Hammarby-spilleren Nikola Djurdic til at svare igen

Djurgården vandt lørdag det svenske mesterskab efter et dramatisk comeback i sidste runde.

Stockholm-klubben var bagud 0-2 i Norrköping, men scorede to gange i 2. halvleg og fik dermed det ene point, som de skulle bruge.

Djurgården endte et point foran både Malmö FF og lokalrivalen Hammarby.

Stemningen var naturligvis høj i Djurgården-lejren efter det første mesterskab siden 2005, og profilen Astrit Ajdarevic brugte anledningen til at stikke til Hammarby, der trods en sejr på sidste spilledag måtte nøjes med bronze.

Ifølge Fotbollskanalen kaldte Ajdarevic Hammarby for Sveriges Tottenham og sagde, at holdet aldrig vinder noget.

Han inviterede samtidig Hammarbys Nikola Djurdic og Vladimir Rodic med til Djurgårdens mesterskabsfest lørdag aften…

Djurgården-tilhængerne invaderede banen, da mesterskabet var i hus. Foto: Stefan Jerrevång/TT/Ritzau Scanpix

Den tidligere Randers-spiller Nikola Djurdic takkede ikke ja til den upassende invitation, men gav til gengæld åbenmundede Ajdarevic igen.

- Hvis jeg var ham, ville jeg undskylde til alle Durgården-supportere for indsatsen det her år. Et mål og en assist, tror jeg.

- Var jeg ham, ville jeg ikke tale om det. Hans præstation i år: 'Wow, ingen kommentarer'. Han er 10’er på holdet, som vinder titlen. Du scorer et mål. Hvis jeg var ham, ville jeg undskylde og være glad for at kunne fortsætte, mens resten af holdet gjorde jobbet.

Prestigehvervningen Astrit Ajdarevic har, som Djurdic fint pointerer, ikke strålet for de nykårede svenske mestre og startede da også blandt udskifterne på sidste spilledag, da guldet kom i hus.

