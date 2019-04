Hård norsk kritik: 'Bendtner er blevet et problem'

Nicklas Bendtners særstatus i Rosenborg har ifølge Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli givet træner Erik Horneland et dilemma. Løfaldli mener ikke, at danskeren burde have en sikker plads hos de norske mestre

Nu læser Nicklas Bendtner næppe norske aviser, og det ville også være ganske bedrøvelig omgang, hvis han gjorde. I hvert fald lige for tiden.

For den 31-årige Rosenborg-angriber får hug efter sæsonens første kamp. De norske mestre storskuffede i det nordlige Norge og tabte sæsonpremieren 0-2 mod Bodø/Glimt.

Bortset fra målmand Arild Østbø var det sløjt over hele linjen, og den danske stjerne er nok den, der får de hårdeste ord med på vejen efter fiaskoen.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli skriver i en kommentar i Trondheim-avisen, at ’Bendtner er blevet et problem for RBK’.

Han mener, at den danske stjerne har en særstatus i klubben, og at ledelsen er forsigtig med at udfordre hans position.

Derfor står den nye træner Erik Horneland med et dilemma:

- Hvis Bendtner skal komme i ordentlig form, må han spille kampe. Hvis Horneland sætter ham på bænken, som han gjorde mod Norrköping (i den sidste træningskamp, red.), er det et signal om, at Rosenborg har opgivet projektet.

- For Bendtner er ikke typen, der spiller sig i form med kampe for Rosenborgs andethold, skriver Løfaldli i Adressaavisen.

Nicklas Bendtner fik i Adressaavisen karakteren to på en skala, der går fra et til ti. Hos VG fik han et tretal.

Nicklas Bendtner i samtale med holdkammeraten Mike Jensen. Foto: Erik Eikebrokk

Bendtner var ikke med i Rosenborgs generalprøve til den nye sæson, en kamp mod svenske Norrköping, men var med fra start i premieren mod Bodø/Glimt.

Det undrer Birger Løfaldli:

- Hvad tænker resten af truppen, når Horneland ændrer på holdet, som leverede en stærk generalprøve mod IFK Norrköping uden Bendtner på holdet?

- Jeg mener, at Hornelands greb, da han vragede Bendtner mod Norrköping, var smart. Han signalerede, at der ikke længere findes klippekort. At det er præstationerne, ikke navnet, der afgør, hvem der til enhver tid spiller.

Nicklas Bendtner spillede på 10’er-position i premieren, og det var, som både resultat og karaktererne antyder, ingen succes.

Klublegenden Roar Strand er da heller ikke imponeret over den danske landsholdsangribers præstation på en noget uvant plads.

- Jeg er usikker på, om han passer ind i den måde, som Horneland vil spille på. Der er brug for løbekapacitet i den rolle, og det er ikke hans styrke, siger Roar Strand til VG.

Strand, der vandt 16 mesterskaber med klubben, mener, at Rosenborg har en udfordring og ikke et problem med Bendtner, men han ser ham ikke som selvskreven til startopstillingen:

- Som han spillede mod Bodø/Glimt, er han ikke. Men der er flere, der må et hak eller to op.

Rosenborg møder mandag aften Odd.

