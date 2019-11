Hadet mod Zlatan når nye højder: Angriber hans hjem

Natten til torsdag blev Zlatan Ibrahimovic' lejlighed i det centrale Stockholm udsat for vandalisme.

Det skriver Aftonbladet.

Politiet bekræfter overfor avisen, at der er indledt en undersøgelse, efter unavngivne personer har skrevet grafitti og sågar hældt en ukendt mængde surströmming ud.

Hvorvidt det er døre, vinduer eller mure, der er blevet tilsølet med den legendariske svenske ret af fermenteret sild, er ikke oplyst.

Men lækkert er det bestemt ikke.

Myndighederne har derudover fjernet en plakat fra stedet.

Det skete få timer efter, rasende Malmö-fans gik til angreb på Zlatan-statuen, der for nylig er blevet opført udenfor hans barndomsklubs stadion.

'Vil reagere på det her'

Først var der røster om at få fjernet statuen. Så var der nogle, der satte et toiletbræt over den. Men så gik det helt galt, da der blev sat ild til den, mens der i området omkring den blev skrevet racistiske budskaber samt en dødstrussel mod Ibrahimovic.

Ifølge Aftonbladet overvejer politiet at skærpe overvågningen af Zlatan Ibrahimovic' adresse.

- Vi vil reagere på det her, men vi kan ikke sige hvordan. Det vil modvirke formålet, siger Jari Kalliorinne, talsmand for politiet.

Der er foreløbig ingen mistænkte, mens politiet fortsat undersøger, om der har været vidner til hærværket, ligesom overvågningskameraer i området kan hjælpe til at opklare forbrydelsen.

Zlatan Ibrahimovic meddelte onsdag, at han har købt en fjerdedel af Hammarby IF, men at han ikke kommer til at spille i Allsvenskan. Hverken nu eller i nogen fremtid. Hverken for Hammarby eller Malmö FF.

