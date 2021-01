- Han er anderledes end folk tror

Få eksklusiv adgang til Copa del Rey-kampene som live-tv i Ekstra Bladet+ LIGE HER

I 2017 foretog Nicklas Bendtner et overraskende skifte til Rosenborg og den norske liga efter mange år i store ligaer.

En af Big Bens tidligere holdkammerater i Trondheim fortæller om deres fælles tid i Norge.

- Vi kom utroligt godt ud af det sammen. Du vidste ikke, hvad du kunne forvente, da han ankom. Han var verdensberømt, og der var 40 mennesker fra medierne under hans første træning, siger Matthías Vilhjálmsson til islandske Fotbolti.

Den islandske angriber, der nu spiller i Vålerenga, så en del til Bendtner.

- Han er utrolig jordnær og anderledes, end folk tror. Han passede godt på mig, da jeg blev slemt skadet. Han begyndte at lave mad, og han inviterede mig hjem til Champions League-aftenen. Han kogte laks til mig, og det var en fantastisk oplevelse.

Bendtner scorede 35 gange i 86 kampe for Rosenborg. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

Efter Rosenborg gik turen til FCK i efteråret 2019 for Bendtner - dog uden den store succes. Fire måneder senere var han kontraktløs.

Ud over fire kampe for Tårnby FF's oldboyshold i efteråret 2020 er det ikke blevet til fodbold for den danske angriber siden.

Han deltager for tiden i to tv-programmer - et om ham og kærestens hverdag og et, hvor de sammen skal prøve at flygte og gemme sig for et hold af efterforskere i ti dage.

