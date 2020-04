Han ramte ingenting: - Vi grinede ad ham

Holdkammeraterne grinede hele ugen af Erling Braut Håland, men så tog han fusen på dem alle med et imponerende målshow

Det norske mål-fænomen Erling Braut Håland bankede inden coronakrisen nærmest mål ind efter behag.

Trods sine bare 19 år har han skræmt forsvarere fra vid og sans, og gør det også nu i den tyske storklub Borussia Dortmund.

Men sådan har det ikke altid været.

Faktisk var der engang, hvor unge Hålands manglende skarphed var til stor morskab for angriberens holdkammerater.

Det fortæller Hålands tidligere holdkammerat Ruben Gabrielsen til footballnewsfrance.

De to har en fortid sammen i norske Molde, da Håland kun var 17 år gammel, og det var her, Håland fik holdkammeraterne til at grine, inden han få dage senere tog røven på både med- og modspillere.

- Da Håland spillede i Norge sammen med mig, scorede han ikke hele ugen før en kamp mod Brann. Vi grinede ad ham.

- Og da jeg så hørte, at han skulle spille kampen og starte inde, tænkte jeg 'åh nej, hvordan kan det ske, at vi skal starte inde med den knægt?' Efter 50 minutter havde han scoret fire mål, lyder det anerkendende fra Gabrielsen.

Det var i øvrigt en kamp, som Molde vandt 4-0 ...

- Da han kom til klubben, var han en lille fyr. Helt ærligt, så var han faktisk ikke særlig god. Jeg tænkte bare 'Ok, måske kan han spille i Norge'. Men så blev han syg og skadet, og vi så ham ikke i lang tid. Men da han så kom tilbage ... Han var blevet så stor. Han var et bæst!

Fra da af slog Håland alle 'ihjel' til træning, fortæller Gabrielsen.

- Vi begyndte at grine igen, og jeg tænkte 'hvem er den her fyr?' Og siden er han så bare drønet mod himlen.

- Jeg griner stadig, når jeg ser ham i tv, og når han scorer i Champions League. Jeg kan kun grine. Selv når han latterliggør forsvarere, så ler jeg, for jeg har selv været der, lyder det.

Gabrielsen slår i dag sine folder i den franske klub Toulouse, mens Håland for længst har taget alle overskrifterne hos vores naboer mod nord.

