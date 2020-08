Hareide bekræfter: Tæt på storklub

Åge Hareide kan være tæt på at skrive kontrakt med norske Rosenborg.

Det siger han i et interview med Adresseavisen, hvor han fortæller om hyppig dialog mellem parterne.

- Det handler om praktiske ting. Det virker, som om begge parter har meget klare intentioner om, at jeg kommer op og underskriver kontrakten, siger han til avisen.

66-årige Hareide stod senest i spidsen for det danske landshold, som han førte til EM-slutrunden 2020.

Men på grund af coronaudbruddet blev EM skubbet med et år, og Hareide måtte overlade trænerstolen til Kasper Hjulmand efter fire år på posten.

Hareide har en fortid på en lang række hold. Blandt andet Rosenborg, som han trænede i 2003, før han overtog styringen af Norges landshold.

Nordmanden er blevet opereret i knæet og kan ikke sige med sikkerhed, hvornår han er fuldstændig fit for fight.

Men hvis knæet ikke volder for mange problemer, mener han, at han er klar til at arbejde fra 1. september.

- Der er ingenting, der er besluttet endeligt endnu. Jeg har bare sagt, at jeg sandsynligvis er klar til at træne Rosenborg fra 1. september, fordi mit knæ er i bedring. Det burde være 100 procent klar, når måneden er omme. Jeg føler, jeg helbredsmæssigt er klar til at træne fodbold igen, siger han til B.T.

Rosenborg afbrød samarbejdet med cheftræner Eirik Horneland efter en skidt sæsonstart. Siden har Trond Henriksen stået i spidsen for holdet.

Den norske traditionsklub, der har vundet 26 nationale mesterskaber, ligger på femtepladsen i Eliteserien efter 13 kampe i indeværende sæson.

Efter fire mesterskaber på stribe blev Rosenborg sidste år nummer tre.

