Hareide om Bendtners milliontab: - Bliver næsten trist

Nicklas Bendtner har spillet rigtig mange penge væk. Åge Hareide mener, at det er unødvendigt for en med Bendtners talent

- Jeg har spillet rigtig meget poker i mit liv. Jeg har spillet mod professionelle pokerspillere, siden jeg var 19. Jeg har tabt rigtig, rigtig mange penge. Urealistisk mange penge.

Sådan sagde Nicklas Bendtner i Dplay-programmet 'Bendtner & Philine'.

Han forklarede, at det var svært at sætte en sum på, men vurderede alligevel at have brugt omkring 50 millioner kroner på gambling, sjov og ballade.

- Jeg bliver næsten bare trist, når jeg hører det. Det er så unødvendigt for en mand med sådan et talent, siger Bendtners tidligere træner på landsholdet Åge Hareide til norske Dagbladet.

'Lord Bendtner' har tjent mange millioner i sit liv, men også tabt mange penge. Foto: Lars Poulsen

Angriberen fik comeback på det danske landshold under Hareide i 2017, og nordmanden var glad for at have 'Big Ben' i truppen.

- Nicklas var en utrolig flink fyr på alle måder. Han klarede sig godt i Rosenborg det første år. Så har han haft meget at kæmpe med udenfor banen.

Bendtner fik syv landskampe under Hareide og scorede en enkelt gang. Det var på straffe i storsejren over Irland, da Danmark spillede sig til VM. Foto: Lars Poulsen

Hareide ville have udtaget Bendtner til VM i 2018, men han blev skadet inden og derfor ikke en del af den endelige trup.

Træneren så ellers gerne, at Bendtner havde været med til straffesparkskonkurrencen mod Kroatien i 1/8-finalen, da Hareide mener, at den tidligere Arsenal-angriber er ret skarp fra pletten.

33-årige Bendtner har ikke spillet en kamp på højt plan siden november 2019, hvor det blev til spilletid for FCK. Han er efterfølgende begyndt på et trænerkursus.

