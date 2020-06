Hareide opereret: Må udsætte job

Knæet har voldt Åge Hareide store problemer det seneste år, og det betød blandt andet, at den daværende landsholdsassistent, Jon Dahl Tomasson, undervejs i den foregående EM-kvalifikation måtte stå med ansvaret.

Da Hareide nu heller ikke får mulighed for at stå i spidsen for Danmark ved EM, har nordmanden i stedet valgt at gennemgå en større operation for at slippe af med problemet.

Det bekræfter han i et interview med norske VG, hvor han samtidig forklarer, at der dermed ikke bliver noget comeback til fodboldverden før engang i efteråret.

- Det er rigtigt. Jeg er nyopereret. Og for mig er intet trænerjob aktuelt før til efteråret, lyder det.

Ekstra Bladets dommerekspert skyder med skarpt: Skulle det være rødt?

66-årige Hareide er blevet sat i forbindelse med sin tidligere klub, Rosenborg, men den historie ønsker han ikke at kommentere på.

- Jeg kommenterer ikke på spekulationer. Det betyder heller ikke noget. Jeg kan alligevel ikke træne noget hold lige nu.

Åge Hareide stod i spidsen for Rosenborg i 2003-sæsonen.

Se også: Smidt ud